Başkan Salcanlıer 'Banka promosyon ödemesi, en az 4 maaş tutarında olması gerek'

Türkiye Sağlık-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Soner Salcanlıer, sağlık çalışanları için promosyon anlaşması hakkında konuşarak 'Böylesine önemli bir konunun kapalı kapılar ardında, çalışanların ve sendikaların görüşü alınmadan karara bağlanması sağlık emekçilerinin emeğine ve onuruna yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Banka promosyon ödemesinin, çalışan motivasyonunu artıracak düzeyde, en az 4 maaş tutarında olması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.' dedi.

Türkiye Sağlık-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Soner Salcanlıer, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanları için promosyon anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Salcanlıer, “Pandeminin asıl kahramanlarına ne zaman, kim sahip çıkacak? Sağlık Bakanlığı çalışanı emekçilerin alın teri ve emeği ne yazık ki hiçe sayılmaya devam ediyor. Son günlerde, Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşmasının ihalesiz olarak Ziraat Bankası ile yapıldığı ve kişi başına 90.000 TL+10.000 TL para puan ödeneceği yönünde çeşitli sosyal medya paylaşımları yapılmaktadır. Ancak bu bilgilere ilişkin Bakanlık tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Böylesine önemli bir konunun kapalı kapılar ardında, çalışanların ve sendikaların görüşü alınmadan karara bağlanması; sağlık emekçilerinin emeğine ve onuruna yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Sağlık çalışanlarının alın terini, emeğini, fedakârlığını görmezden gelmek artık kamu vicdanını yaralamaktadır. Milli gelire alın teriyle katkı sağlayan, sağlık hizmeti kalitesini yükselten ve vatandaşın sağlığı için kendi sağlığını hiçe sayan bu emekçilere yapılanlar ne insani ne de vicdani bir tutumdur. Banka promosyon ödemesinin, çalışan motivasyonunu artıracak düzeyde, en az 4 maaş tutarında olması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Konuya ilişkin tüm yetkilileri duyarlılığa ve adaletli davranmaya davet ediyoruz. Sağlık emekçilerinin hakkını korumak, emeğin onurunu savunmak bizim en temel sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.

