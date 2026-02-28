Başkan Salcanlıer 'Taşerondan kadroya geçen 4/d sürekli işçilerin sorunları 8 yıldır çözülemedi'

Türkiye Sağlık İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Soner Salcanlıer, taşerondan kadroya geçirilen 4/D sürekli işçilerin sorunlarını dile getirdi.

Başkan Salcanlıer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Hükümetin seçim vaadi kapsamında başta sağlık ve sosyal hizmetler alanı olmak üzere kamudaki taşeron şirketler tasfiye edilerek çalışanlar kadroya alınmıştır. Ancak bu süreçte bakanlık bütçesi dışında kalan, döner sermayeli işletmelere sahip kurumların üzerine ciddi bir mali yük bindirilmiştir. İşte sorun tam da burada başlamış ve politika bu noktada tıkanmıştır. Başta Üniversite Hastaneleri olmak üzere döner sermaye ile ayakta duran kurumlar artık; İşçilerin maaş farklarını ve ikramiyelerini, Memurların taban teşvik ödemelerini ve nöbet ücretlerini, Tıbbi malzeme alımlarını, Temizlik, hijyen ve gıda ihtiyaçlarını karşılamakta büyük zorluk yaşamaktadır. Birçok firma ödemelerini zamanında alamadığı için ihalelere girmemekte, doğrudan temin süreçleri aksamakta ve ödemeleri geciken bazı firmalar iflasın eşiğine gelmektedir. Personel iş yükü her geçen gün artıyor artmaya devam ediyor, Personeller ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladılar raporlu personel sayısı çok fazla arttı, emekli olan, istifa eden veya işten çıkarılan çalışanların yerine yeni personel alınamamaktadır. Tüm bunların sonucunda Üniversite Hastanelerinde vatandaşa sunulan kamu hizmetinin kalitesi düşmekte, çalışanlar büyük bir moral ve motivasyon kaybı içerisinde görev yapmaktadır. Bu tablo, Kayseri’nin marka değeri olan ve bölge illere sağlık hizmeti sunan Erciyes Üniversitesi bünyesinde Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastaneleri için de geçerlidir. Şehrimizin göz bebeği olan bu kurumda da benzer mali ve yapısal sorunlar yaşanmaktadır” diye konuştu.

İktidara seslenen Başkan Salcanlıer, “Buradan çağrımız anlaşılır ve nettir: Hükümet yetkilileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve şehrimizin tüm dinamikleri, Milletvekilleri bu konuya ivedilikle müdahil olmalıdır. Şehir hastanelerine sağlanan milyarlarca liralık kaynaklar, kamu hizmeti sunan Üniversite Hastanelerine de adil şekilde aktarılmalıdır. Ocak ayında İşçilerin Maaş ve İktamiye Ödemelerinin Genel Bütçeden ödeneceğine dair Hazine ve Maliye Bakanlığının Üniversite Hastanelerine Söz verildiği fakat Ocak ve Şubat ayında hiç bir ödeme yapılmadığı, bazı üniversitelerede ödeme yapılmayacağına dair bakanlıktan yazı gittiği durumlarını aldık inşallah doğru değildir. Çalışanı, vatandaşı, esnafı mağdur etmeyelim. Üniversite Hastaneleri de Devlet Kurumlarıdır, Devletimizi müşkül duruma düşürmeyelim. Çalışanların sorunlarını görmezden gelmeye devam etmeyin kulak tıkamayın. Erciyes Üniversitesi bünyesinde 7500 civarında idari ve akademik personel istihdam ediyor ve Milyonlarca seçmene vatandaşa hizmet veriliyor, Üniversite yönetimi, hayata geçirdiği değerli projelerle hem ülkemize hem de vatandaşlarımıza bilimsel ve eğitim alanında önemli katkılar sunmaktadır. Büyük bir gayret ve özveriyle sürdürülen bu çalışmalar, geleceğimiz adına umut vericidir. Ancak bu denli önemli hizmetlerin sürdürülebilir olması için mevcut sorunların ivedilikle çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Başta Rektörlük ve Hastane Yönetimi olmak üzere, Hizmet üretmek için mücadele edenlerin eli güçlendirilmeli, üniversitelerimiz gerçek anlamda devletimiz tarafından daha güçlü şekilde desteklenmelidir. Bilim üreten, sağlık ve eğitim hizmeti sunan kurumlarımız ne kadar güçlü olursa, ülkemiz de o kadar güçlü olacaktır. Yıllardır bu sorunları dile getiriyoruz; Söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Yetkilileri göreve davet ediyor, bu meseleye acilen çözüm bulunmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.