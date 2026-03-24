Başkan Salcanlıer 'Üniversite hastanesine kim sahip çıkacak? Ödemeler ne zaman yapılacak?'

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri bünyesinde görev yapan yaklaşık 1200 sürekli işçi statüsündeki sağlık çalışanı, ikramiye, tediye ve geriye dönük maaş farklarının geciktirilmesi nedeniyle CİMER üzerinden başvuru yaptı.

Başhekim İbrahim Halil Kafadar imzasıyla verilen yanıtta, 05.03.2026 tarihli başvurunun değerlendirildiği belirtilerek, ödemelerin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen “ödemede öncelik sırası” çerçevesinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Sağlık-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Soner Salcanlıer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Aylar süren gecikmelere rağmen ödemelerin ne zaman yapılacağına dair açık bir takvim sunulmaması, çalışanlar arasında huzursuzluğu artırdı. Özellikle M. Baki Ersoy’nun konuyla ilgilenmesi dışında diğer milletvekillerinden somut bir adım gelmedi. Kayseri’nin en önemli sağlık kurumlarından biri olan hastaneye sahip çıkılması gerekiyor. Kayseri’nin gözde üniversite hastanesine kim sahip çıkacak?

Emekçilerin yanında kim duracak? Ödemeler ne zaman yapılacak?” ifadelerini kullandı.