Başkan Salih Çavdarcı güven tazeledi
Saadet Partisi İncesu İlçe Kongresi gerçekleştirildi. Salih Çavdarcı, delegelerden fazla oyu alarak yeniden İlçe Başkanlığı görevine seçildi.
Saadet Partisi İncesu İlçe Başkanlığı Kongresi gerçekleştirildi. Yapılan seçimde Salih Çavdarcı, delegelerden fazla oyu alarak yeniden İlçe Başkanlığı görevine seçilerek güven tazeledi. Yeni dönemin İncesu İlçesi ve Saadet Partisi teşkilatı için hayırlara vesile olmasını temenni eden Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.