Başkan Sarıalp, 'Yapay zekaya yönelik girişimler, milyar dolarlık şirketler olacak'

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Kayseri Başkanı İç Anadolu Temsilcisi Faruk Sarıalp, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Ekonomi’ programına katılarak moderatör Hilal Sönmez’in sorularını yanıtladı.

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Kayseri Başkanı İç Anadolu Temsilcisi Faruk Sarıalp, yapay zekaya yönelik girişimlerin, milyar dolarlık şirketler olacağını söyleyerek, “İnternetin ilk hayata girdiği zaman çok iyi hatırlıyorum. O dönemde bu kadar yıkıcı bir etkisi olacağını bence insanlar düşünmüyorlardı. Ama şu anda nasıl su, elektrik bir ihtiyaçsa, internet de aslında bunun kadar gerekli bir ihtiyaç olmuş durumda. Hayatımızın her noktasında internet var. Artık birçok teknoloji internetle beraber çalışıyor. Elektrik olduğu gibi internetsiz de aslında bir işlevi yok. Ben, o kadar uzun süre olmadan, önümüzdeki 5 yıl içerisinde de yapay zekanın aslında internet kadar hayatımızın içerisinde olacağını ve hayatımızı kolaylaştırma anlamında ciddi faydalar olacağını düşünüyorum. Yapay zekaya yönelik girişimlerin, teknolojilerin çok büyüyeceğini, milyon dolarlık hatta milyar dolarlık şirketler olabileceğini düşünüyorum. Bunun da çok büyük takımlarla değil, yine yapay zeka kadrolarıyla gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Herkesin aslında bu farkındalığın artmasını, günlük hayatta ‘Nasıl bunu kullanarak hayatımı kolaylaştırır? Ben bunun neresinden tutup nasıl fayda sağlayabilirim’ diye bakması lazım”