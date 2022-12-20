Başkan Sarıkaya: 'Vizyonumuz tescillendi'

Kayseri Mobilyacılar Odası ve Erciyes KSS Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya MOBİBOYA'nın açılışına katılanlara teşekkür etti ve Bakan Mustafa Varank'ın sözlerine vurgu yaptı.

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  • 20.12.2022 15:17
  • Güncelleme: 21.12.2022 11:40
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Başkan Sarıkaya: 'Vizyonumuz tescillendi'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Mobilyacılar Odası ve Erciyes KSS Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya; MOBİBOYA’nın açılışına katılanlara teşekkür etti ve Bakan Mustafa Varank’ın sözlerine vurgu yaptı.

Kayseri Mobilyacılar Odası ve Erciyes KSS Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katılımıyla hizmete açtıkları MOBİBOYA’nın mobilya sektörüne çok önemli katkılar vereceğini söyledi. Bakan Varank başta olmak üzere açılışa katılanların tesisi çok beğendiğini ifade eden Sarıkaya; “Sayın bakanımızın da ifade ettiği gibi vizyonumuzu ve teknolojimizi görmek isteyenleri Kayseri’ye ve MOBİBOYA tesislerimize davet ediyoruz” dedi. Kayseri Mobilyacılar Odası ve Erciyes KSS Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, MOBİBOYA Mobilya ve Metal Boyama Ortak Kullanım Tesisi’nin açılışına katılanlara teşekkür etti. Mobilyakent, MOBİTEK ve KUMSMALL’dan sonra önemli bir yatırımı daha Kayseri ve ülkemize kazandırmış olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Sarıkaya; “Açılış heyecanımıza ortak olan başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank olmak üzere şehrimizin protokolüne ve il dışından gelen misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Kayseri Mobilyacılar Odamız ile Erciyes KSS Kooperatifi Yönetim Kurullarımızın vizyonu bu denli önemli yatırımların şehrimize kazandırılmasını sağlamıştır. Bakanımız Mustafa Varank da açılışımızda yaptığı konuşmada bu vizyona vurgu yaparak; ’Vizyon görmek isteyen, teknoloji görmek isteyen, yeşile saygı görmek isteyen Kayseri’ye gelsin’ ifadelerini kullanmıştır. Bakanımızın davetine katılıyor, özellikle mobilya ve metal sektöründe üretim yapan ve MOBİBOYA’dan destek almak isteyen tüm üreticilerimizi davet ediyoruz” dedi.

MOBİBOYA’nın Türkiye’nin en büyük su bazlı boyama tesisi olduğunu dile getiren Ercan Sarıkaya, tesisteki boyama sürecinin tam otomatik makinelerle ve robotik uygulamalarla yapıldığını kaydetti.

İHA

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