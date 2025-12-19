Başkan Sarıkaya: 'Büyükşehir Belediyemizin pişirdiği, büyüttüğü fuarı biz de bu dönem burada yapıyoruz'

Kitabın Kalbi KumsMall Kitap Fuarı, Kumsmall AVM’de kapılarını açtı. Fuar 19-28 Aralık’ta ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarın açılış programına, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, kaymakamlar, ilçe milli eğitim müdürleri katılım sağladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek yaptığı konuşmada, “Kitap fuarı çok kıymetli. Türkiye’de tanınan ve takip edilen fuar haline geldi. Bu yıl Kumsmall AVM’deyiz. Burası gençlerimizin, öğrencilerimizin, çocuklarımızın sesleriyle cıvıl cıvıl dolup taşacak. Kitap kokularıyla, kitaplarla, velilerle, öğretmenlerle bambaşka bir hal alacak 1 hafta boyunca. İlin valisi olarak tüm Kayseri’ye seslenmek istiyorum; kitap fuarında hafta sonu geliyor, çocuklarımızla beraber burayı dolduralım. Beraber kitaplar seçelim, yazarları dinleyelim. Kültür ortamını hep beraber yaşayalım. Bu şehir sosyal, kültürel faaliyetleriyle renkleniyor ve başka türlü hareket ediyor” diye konuştu.

Kumsmall Başkanı Ercan Sarıkaya, “Kitap Fuarı Büyükşehir Belediyemizin eseri ama onlar zaman ve tarih değişikliği yapınca biz de sonbaharı boş geçirmeyelim, AVM'miz Kayseri'mizin halkına, gençlerine gerçekten sosyal ve kültürel etkinlikler anlamında değer katmaya çalışıyor. Kitap fuarının burada yapılmasıyla ilgili de burada Büyükşehir Belediyemizin pişirdiği, büyüttüğü fuarı biz de bu dönem burada yapıyoruz ama sanırım ilkbaharda Millet Bahçesi'nde devam edecek. Tabii ki şehrimiz kültür ve sanat şehri olması lazım, kitap öğretmek ve öğrenmek çok önemli, devam etmesi lazım” şeklinde konuştu.