Başkan Sarıkaya'dan barış ve kardeşlik vurgusu

Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Savaşlar nedeniyle bayram yapamayacak Müslümanlar olduğunu da hatırlatan Başkan Sarıkaya, hoşgörüden uzaklaşan dünyanın ne yazık ki acı ve üzüntüye yakınlaştığını söyledi.

Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya; rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan’ın ardından bayrama ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını belirterek, bayramların toplumsal bağları güçlendiren en önemli zaman dilimlerinden biri olduğunu ifade etti.

Bayramların; kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve hoşgörünün ön plana çıktığı özel günler olduğuna dikkat çeken Sarıkaya, bu günlerin iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Toplumsal dayanışmanın önemine değinen Sarıkaya, ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesi, büyüklerin ziyaret edilmesi ve küçüklerin sevindirilmesinin bayramın ruhunu yansıttığını belirtti ve bu değerlerin yaşatılmasının toplumun birlik ve beraberliğini daha da güçlendireceğini dile getirdi.

Kayseri’nin üretim gücünde mobilya sektörünün önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Sarıkaya, sektörde emek veren esnaf ve çalışanlara da teşekkür etti. Ercan Sarıkaya, “Alın teri ve ustalıkla yoğrulan mobilya sektörümüz, şehrimizin ekonomik ve kültürel yapısında önemli bir rol üstlenmektedir” ifadelerini kullandı.

Yakın coğrafyamızdaki savaş ve karışıklıklara da dikkat çeken Başkan Ercan Sarıkaya, “Dünyada hoşgörüye her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Ne yazık ki bu bayramı da acı ve gözyaşı içerisinde geçirecek çok sayıda Müslüman bulunuyor. İslam aleminin kendi içerisinde barış ve kardeşliği tahkim etmesi halinde çok daha güçlü olacağı aşikardır. İnşallah acılar kısa zaman içinde sonra erer. Bunun için dua ve niyazda bulunuyoruz. Bu duygularla başta hemşehrilerimiz olmak üzere milletimizin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyor; bayramın sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Haber Merkezi

