Başkan Sarıkaya 'Kayseri birlikte çalıştıkça büyümeye devam edecek'

Kumsmall Avm Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya Kumsmall Avm’de düzenlenen iftar yemeğinde sanayi sitesi projesinin sadece bir yatırım olmadığını belirterek , “Bugün burada sizleri misafir ettiğimiz bu alışveriş merkezi ve sanayi sitesi projemiz aslında sadece bir yatırım değil, güçlü desteklerin ve ortak emeğin ortaya çıkardığı bir çalışmadır. Bu noktada özellikle Sayın Bakanımız Mustafa Elitaş'a bu projelerin hayata geçirilmesi sürecinde vermiş oldukları büyük katkı ve destekler için sizler adına şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum. Aynı şekilde Sayın Valimize şehrimizde yürüttüğü her projede gösterdiği yapıcı yaklaşım ve değerli destekleri için teşekkür ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza da her zaman yanımızda olan desteği ve katkıları sayesinde birçok önemli projeyi birlikte hayata geçirdik, kendisine de çok teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirler, bu şehirde gerçekten bereket var, barış var. İlçe belediye başkanlarımız, komutanlarımız, emniyet müdürümüz, sivil toplum örgütlerimiz gerçekten çok kol kola yürüyoruz. Bu şehir için bir tuğla konulacaksa her zaman yanımızda bizlere destek oluyorlar. Ramazan ayı paylaşmanın, birlik ve dayanışmanın en güzel şekilde hissedildiği bir zaman dilimi. Bu akşam aynı sofrada bir araya gelmiş olmamızın da bu birlik ruhunu daha da güçlendirdiğine inanıyorum. Bu şehir üreten insanların şehridir. Bu şehir birlik olduğunda neler başarılabileceğini defalarca göstermiş bir şehirdir. Ve inanıyorum ki Kayseri birlikte çalıştıkça büyümeye, üretmeye ve Türkiye'ye değer katmaya devam edecektir. Sizlerin desteği, bizlerin gayreti ve bu şehrin güçlü ruhuyla daha nice güzel projelerde yine birlikte olacağımıza yürekten inanıyorum.

Katılmanızla bizleri onurlandırdığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, Ramazan ayının ülkemize, milletimize ve şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum. Şimdiden Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, iftar soframızda bizleri onurlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.