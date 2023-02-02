Başkan Savran: 'En büyük asker, bizim asker'

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, vatani görevlerini yapmak üzere birliklerine teslim olmaya hazırlanan gençler için düzenlenen uğurlama törenine katıldı.

PAYLAŞ
  • 02.02.2023 11:21
  • Güncelleme: 02.02.2023 11:21
  • 33
Başkan Savran: 'En büyük asker, bizim asker'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, vatani görevlerini yapmak üzere birliklerine teslim olmaya hazırlanan gençler için düzenlenen uğurlama törenine katıldı.

Bekdik Mahallesi’nde; askere gidecek olan gençler için düzenlenen uğurlama programına Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mahalle sakinler ve asker adayları katıldı. Burada gençlerle bir araya gelen Başkan Savran, vatani görevlerini yapmak üzere Nevşehir’den ayrılacak olan gençlere hayırlı teskereler dileyerek "en büyük asker bizim asker" dedi.

Savran; “Nevşehir’imizin gençleri birer birer peygamber ocağına, ’Mehmetçik’ olmaya gidiyor, ben de bu mutlu ve gururlu günlerinde yanlarında oluyorum. Ayağınıza taş değmesin, bu kutsal vatani görevinizi sağ salim yaparak annenizin, babanızın yanınıza dönmenizi Allah nasip etsin” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hakkımı helal etmiyorum' dediği 5 Kayseri milletvekili

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Hakkımı helal etmiyorum’ dediği 5 Kayseri milletvekili

Melikgazi'nin Futbol Kursu ile Çocuklar Daha Verimli Zaman Geçiriyor

Melikgazi'nin Futbol Kursu ile Çocuklar Daha Verimli Zaman Geçiriyor

Büyükkılıç'tan OSB Başkanlarıyla Değerlendirme Toplantısı

Büyükkılıç'tan OSB Başkanlarıyla Değerlendirme Toplantısı

Şehit babasından 6'lı masanın ortak mutabakat metnine sert tepki: 'Bu Türkiye'nin ayaklarına pranga vurma mutabakatıdır'

Şehit babasından 6'lı masanın ortak mutabakat metnine sert tepki: 'Bu Türkiye'nin ayaklarına pranga vurma mutabakatıdır'

Ercan Sarıkaya: 'Satılan ürünlerde kalite ve fiyat dışında çevreci yaklaşımlar da aranmaya başladı'

Ercan Sarıkaya: 'Satılan ürünlerde kalite ve fiyat dışında çevreci yaklaşımlar da aranmaya başladı'

Milletvekili Ataş: ''AKP Kayseri'yi umursamıyor!''

Milletvekili Ataş: ''AKP Kayseri'yi umursamıyor!''

Çok Okunanlar
1
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

2
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

3
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

4
Başkan Büyükkılıç, 'Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var'

Başkan Büyükkılıç, “Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var”

5
Kayseri'de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

Kayseri’de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

6
Kayseri'de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talas'taki eski yetimhane binası Restorasyon Eğitim Merkezi olacak

Talas’taki eski yetimhane binası Restorasyon Eğitim Merkezi olacak

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kayseri'nin lezzetlerini glutensiz şekilde uluslararası arenada tanıtacağız'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kayseri'nin lezzetlerini glutensiz şekilde uluslararası arenada tanıtacağız'

DAHA FAZLA
Hacılar'da Kar Yağışı ile Birlikte Çalışmalar Başladı

Hacılar'da Kar Yağışı ile Birlikte Çalışmalar Başladı

Büyükkılıç'tan Çevre Şehircilik ve İl İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne Ziyaret

Büyükkılıç'tan Çevre Şehircilik ve İl İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne Ziyaret

Talas'ta Yeni Yılın İlk Muhtarlar Toplantısı

Talas'ta Yeni Yılın İlk Muhtarlar Toplantısı

'Erciyes'i önümüzdeki dönemde termal turizmle de buluşturacağız'

“Erciyes’i önümüzdeki dönemde termal turizmle de buluşturacağız”

Üç akrabasını öldüren firari sanığın yargılanmasına devam edildi

Üç akrabasını öldüren firari sanığın yargılanmasına devam edildi