Başkan Savran: 'Tüm gücümüzle deprem bölgesindeyiz'

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, depremin vurduğu Hatay'da görev yapan belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.

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  • 09.03.2023 09:57
  • Güncelleme: 09.03.2023 09:57
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Başkan Savran: 'Tüm gücümüzle deprem bölgesindeyiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, depremin vurduğu Hatay’da görev yapan belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Deprem Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Hatay’da görev yapan il ve ilçe belediye başkanları katıldı. Toplantıda, belediyeler tarafından bölgeye yapılan çalışmalar, konteyner ve çadır kentlerde vatandaşlara ulaştırılan hizmetler hakkında istişarelerde bulunuldu. Hatay’da depremin meydana geldiği ilk günden bu yana var güçleriyle çalıştıklarını belirten Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, bölgede yaraların bir an önce sarılması ve şehrin bir an önce normale dönmesine katkı sağlamak amacıyla var güçleriyle desteklerini sürdüreceklerini kaydetti. Savran, “Tek gayemiz, depremzede kardeşlerimizin yuvalarına kavuşana kadar en iyi imkânlarda yaşamlarını sürdürmeleri. Nevşehir Belediyesi olarak tüm gücümüzle buradayız. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız.” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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