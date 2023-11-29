Başkan Savran vatandaşların sorunlarını dinledi

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sürdürdüğü ziyaretler çerçevesinde vatandaşlarla ve esnaflarla buluşmaya devam ediyor.

Sık sık kentte saha gezileri yaparak, vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelmeyi sürdüren Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, bu kapsamda 350 Evler Mahallesi ve Cevher Dudayev Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Bu mahallelerde ziyaret ettiği işyerlerinde esnaflara hayırlı işler dileyen Savran, esnaflarla ve vatandaşlarla samimi sohbetlerde bulundu.

Savran, “Esnaflarımızın, mahalle sakinlerimizin istek ve önerilerini değerlendiriyor ve bu doğrultuda hizmet, yatırım ve projelerimize yön veriyoruz. Tüm vatandaşlarımızın görüş ve talepleri bizim için değerlidir. Vatandaşımızın memnuniyetini görmek bizleri mutlu ediyor.” dedi.