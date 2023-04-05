Başkan Savran çalışma alanlarında incelemelerde bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

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  • 05.04.2023 17:36
  • Güncelleme: 05.04.2023 17:36
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Başkan Savran çalışma alanlarında incelemelerde bulundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savrfan, Güzelyurt Mahallesi’nde Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol yapım, park yenileme, peyzaj ve kaldırım bakım ve onarım çalışmalarını inceledi. Beraberinde Başkan Yardımcıları Ersin Erol ve Furkan Feralan ile gittiği çalışma alanlarında, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler alan Savran belediye personellerine kolaylıklar diledi.

İŞncelemeleri sırasında mahalle sakinleri ile de sohbet eden Savran, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

İHA

Kayseri Gündem
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