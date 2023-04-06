Başkan Savran, depremzedelerle iftar yaptı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, iftarda orucunu Nevşehir'de misafir edilen depremzedeler ile birlikte açtı. Savran, 'Allah'ın izniyle, bir arada olduğumuz ve yüreklerimiz bir attığı müddetçe üzerinden gelemeyeceğimiz hiç bir problem yoktur.' dedi.

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  • 06.04.2023 11:10
  • Güncelleme: 06.04.2023 11:10
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Başkan Savran, depremzedelerle iftar yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, iftarda orucunu Nevşehir’de misafir edilen depremzedeler ile birlikte açtı. Savran, “Allah’ın izniyle, bir arada olduğumuz ve yüreklerimiz bir attığı müddetçe üzerinden gelemeyeceğimiz hiç bir problem yoktur.” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Kahramanmaraşlı depremlerin ardından farklı kentlerden gelerek aileleri ile birlikte Nevşehir’de misafir edilen depremzedeler ile bir araya geldi. Eşi Nejla Savran ile birlikte Özel Zeki Soyak Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nda katıldığı iftar programında, depremzede vatandaşlarla sohbet eden Savran, vatandaşların rahmet ve bereketin yaşandığı Ramazan-ı Şerif aylarını tebrik etti. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların acısı ile buruk bir şekilde bu mübarek ayı karşıladıklarını ifade eden Başkan Savran, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır ve başsağlığı diledi. On bir ayın sultanı ramazanın birçok güzelliği içerisinde barındırdığına işaret eden Başkan Savran, “Dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği, kardeşlik duygularının pekiştirildiği on bir ayın sultanı ramazan, paylaşmak ve yardımlaşmak demektir.Allah’ın izniyle, bir arada olduğumuz ve yüreklerimiz bir attığı müddetçe üzerinden gelemeyeceğimiz hiç bir problem yoktur. Bakınız, deprem bölgesi hızlı bir şekilde toparlanıyor. Bu zorlu günleri hep birlikte aşacağız. Bizde Nevşehir Belediyesi olarak tüm imkânlarımızladepremzede vatandaşlarımızın yanında olacağız” diye konuştu.

İHA

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