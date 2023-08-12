Başkan Savran, sanayi esnaflarıyla kahvaltıda bir araya geldi

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sanayi esnaflarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

AK Parti Milletvekili Özgün ve Belediye Başkanı Savran, hafta sonu güne sanayi ziyaretleri ile başladı. Lale Sanayi Sitesi 9. Blok’ta bulunan esnaflarla birlikte kahvaltı yapan Özgün ve Savran, esnafların talep ve önerilerini dinledi. Sanayi esnaflarına Yeni Sanayi Projesi’nin son durumu hakkında bilgiler vererek sorularını cevaplandıran Belediye Başkanı Savran, “Esnaflarımızın beklentilerini çok iyi biliyoruz. Gerek mevcut sanayimiz gerekse de yeni sanayi sitemiz ile ilgili çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Milletvekillerimiz ve teşkilatlarımız ile birlikte sanayici esnafımızın yüzünü güldüreceğiz" dedi.