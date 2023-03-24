Başkan Savran, vatandaşlarla bir araya geldi

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, TOKİ 5. Etap’ta incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Savran, mahalle ziyaretleri çerçevesinde bugün Bekdik Mahallesi’nde bulunan TOKİ 5. Etap’ta incelemelerde bulundu. Bir süre önce yapımı tamamlanan TOKİ konutlarına taşınan vatandaşlara hayırlı olsun temennisinde bulunan Savran, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. 2022 Yılı içerisinde Bekdik Mahallesi’nin birçok önemli problemini çözüme kavuşturduklarını kaydeden Savran, bu yılda gerçekleştirecekleri altyapı ve üstyapı yatırımları için çalışma programını oluşturduklarını söyledi.

Savran, mahalle sakinlerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek ramazan aylarını kutladı.