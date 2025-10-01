Başkan Şener: “Pınarbaşı Teşkilatı millet iradesinin güçlü temsilcisi olmaya devam edecek"

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener Pınarbaşı’da yeniden ilçe Başkanı seçilen Mustafa Ekinci’yi tebrik etti. Başkan Şener: “Pınarbaşı İlçe Başkanlığımızın 4. Olağan Genel Kurulunu büyük bir olgunluk ve demokratik bir katılımla tamamlamış bulunuyoruz. Yapılan seçim sonucunda güven tazeleyerek yeniden İlçe Başkanlığına seçilen Sayın Mustafa Ekinci ve kıymetli Yönetim Kurulu üyelerini gönülden tebrik ediyor, yeni dönemde üstün başarılar diliyoruz. İYİ Parti olarak bizler, milletimizin hak ettiği güçlü ve adil bir Türkiye idealine ulaşmak için azimle mücadele eden teşkilatlarımızla gurur duyuyoruz. Pınarbaşı teşkilatımızın da aynı kararlılık ve fedakarlıkla, demokrasimizin ve millet iradesinin en güçlü temsilcisi olmaya devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle, Pınarbaşı İlçe Başkanlığımızın yeni dönemde gerçekleştireceği çalışmalarda, İYİ Parti ailesi olarak her daim yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor; başta Başkanımız Sayın Mustafa Ekinci olmak üzere tüm Yönetim Kurulu üyelerine başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.