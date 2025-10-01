  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Şener: 'Pınarbaşı Teşkilatı millet iradesinin güçlü temsilcisi olmaya devam edecek'

Başkan Şener: 'Pınarbaşı Teşkilatı millet iradesinin güçlü temsilcisi olmaya devam edecek'

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener Pınarbaşı'da yeniden ilçe başkanı seçilen Mustafa Ekinci'yi tebrik ederek: 'Pınarbaşı teşkilatımızın da aynı kararlılık ve fedakarlıkla, demokrasimizin ve millet iradesinin en güçlü temsilcisi olmaya devam edeceğine yürekten inanıyoruz' dedi.

Başkan Şener: 'Pınarbaşı Teşkilatı millet iradesinin güçlü temsilcisi olmaya devam edecek'

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener Pınarbaşı’da yeniden ilçe Başkanı seçilen Mustafa Ekinci’yi tebrik etti. Başkan Şener: “Pınarbaşı İlçe Başkanlığımızın 4. Olağan Genel Kurulunu büyük bir olgunluk ve demokratik bir katılımla tamamlamış bulunuyoruz. Yapılan seçim sonucunda güven tazeleyerek yeniden İlçe Başkanlığına seçilen Sayın Mustafa Ekinci ve kıymetli Yönetim Kurulu üyelerini gönülden tebrik ediyor, yeni dönemde üstün başarılar diliyoruz. İYİ Parti olarak bizler, milletimizin hak ettiği güçlü ve adil bir Türkiye idealine ulaşmak için azimle mücadele eden teşkilatlarımızla gurur duyuyoruz. Pınarbaşı teşkilatımızın da aynı kararlılık ve fedakarlıkla, demokrasimizin ve millet iradesinin en güçlü temsilcisi olmaya devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle, Pınarbaşı İlçe Başkanlığımızın yeni dönemde gerçekleştireceği çalışmalarda, İYİ Parti ailesi olarak her daim yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor; başta Başkanımız Sayın Mustafa Ekinci olmak üzere tüm Yönetim Kurulu üyelerine başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Ağustos ayında 30 şirket kepenk kapattı
Kayseri’de Ağustos ayında 30 şirket kepenk kapattı
Bakan Tunç, 'CHP açılışa katılmayarak saygısızlık yaptı'
Bakan Tunç, "CHP açılışa katılmayarak saygısızlık yaptı"
Başkan Şener: 'Pınarbaşı Teşkilatı millet iradesinin güçlü temsilcisi olmaya devam edecek'
Başkan Şener: “Pınarbaşı Teşkilatı millet iradesinin güçlü temsilcisi olmaya devam edecek"
Meclise seçilen Milletvekilinden meclis açılışına protesto: 'Katılmıyoruz'
Meclise seçilen Milletvekilinden meclis açılışına protesto: 'Katılmıyoruz'
Kayseri'de balıkçılar denetlendi
Kayseri’de balıkçılar denetlendi
Korsan taşımacılık önlenecek ve fahiş fiyat uygulamalarında caydırıcılık sağlanacak
Korsan taşımacılık önlenecek ve fahiş fiyat uygulamalarında caydırıcılık sağlanacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!