Başkan Şengül, Develi’nin iki yılını değerlendirdi

Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Develi Belediye Başkanı olarak seçildi. Başkan Şengül, göreve geldiği tarihinden itibaren şu ana kadarki süreç hakkında ve gelecekte yapmayı hedefledikleri projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Şengül, “Develimiz 22 merkez 55 kırsal olmak üzere, 77 mahallesi ile Anadolu’muzun parlayan yıldızı. Geldiğimiz günden itibaren gece gündüz demeden Develi’de ciddi anlamda yatırımlar yapılmasını sağlamaya büyük gayret gösterdik. Seçimler sonrasında Cumhur İttifakımızla birlikte 14 bin 523 oy aldık ama 70 bin kişinin belediye başkanı olduğumuzu; ayırmadan, ayrıştırmadan, hiçbir ayrı gayrı işlere girişmeden, tevazuyu, mütevazılığı, samimiyeti ön planda tutarak iki yıldır Develimize hizmet ediyoruz. Ben 70 bin kişinin belediye başkanı olduğumu her zaman belirtiyorum. Hiçbir vatandaşımızı kırmadan, kapımız sonuna kadar açık, onlarla dertleriyle hemhal olmaya gayret gösteriyoruz. Her seçimde konuşulan Develi Şehir Terminali çok şükürler olsun ki şu an yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırımı Develimize kazandırdık. Yakın bir zamanda açılışını yapacağız, faaliyete geçecek. Şehir terminalimizin üzerinde, aynen Kayseri Hulusi Akar Cami gibi, Şehir Mezarlığımızın alt kısmında Develi Terminal Cami’ni protokollerini yaptık, yer teslimini yaptık. Develi Belediyemize ait olan arsaların çıkışları da yaparak hayırseverimiz aracılığıyla burayı yapacağız. Biz de hayırseverimizin çevre düzenlemeleriyle alakalı olarak üzerimize düşen vazifeyi yerine getireceğiz inşallah. Bin 200 metrekare kapalı alanı olan, Develimize yakışır, 13 bin 200 öğrencisi bulunan ilçemize yakışır bir halk kütüphanesinin temelini attık. Yüzde 65-70 durumunda, yakın bir zamanda buranın da açılışını gerçekleştireceğiz. Üniversitemizin 5. bloktaki meslek yüksekokulu birimi açılamamıştı. Hayırseverimiz İsmet Şahin abimin 70 milyon lira gibi bir katkısıyla, Sayın Mustafa Elitaş Bakanıma ben çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kendilerinden, bize çok büyük destek oldular. 175 milyon lira Kredi Yurtlar Kurumu Erkek Öğrenci Yurdu’na hayırseverimiz ve Develi Belediyesi olmak üzere protokolümüzü imzaladık. Allah nasip ederse ihale aşamasına çıktık, nisan ayında temelini atacağız inşallah. Türkiye’deki ilçeler içerisinde huzurevi olan ilçe olmamasına rağmen Develimize, Fatma Turan Aksu Yaşlı Bakım Evi ve Huzurevimizin temelini attık. Yine bu protokolümüzde Sayın Valimizin, hayırseverimizin ve Develi Belediyemizin desteğiyle inşallah Develiye’de huzurevini de kazandırdık. Çevre yolu aydınlatma ve orta refüjle alakalı ciddi çalışmalar yaptı. Develimize tarıma dayalı bin 200 kişilik 300 erkek, 300 kadın kapalı, bin 200 yarı açık tarıma dayalı cezaevi projesini 2026 yılının yatırımlarına koydurduk. Allah nasip ederse altıncı ayda temelini atacağız.

Develimize 2 adet Aile Sağlığı Merkezi, 1 adet 112 binası 2 sağlık ocağı, bir adet 112 binası, bir Aile Sağlık Merkezi, MR cihazı bölgesinde statü olarak C grubu olan Develi Devlet Hastanemizi, B grubu bir hastane olması yönünde Sağlık Bakanlığımızdan sözünü aldık. Develimize organize sanayi bölgemiz kurulacak inşallah. Ankara’da İstanbul’da ve Antalya’da Develili hemşehrilerimizle buluştuk. İlçe merkezlerinde doğalgaz yokken Develimiz’de kırsal mahallelerimize doğalgazın gelmesi ile alakalı mücadelemizi yapıyoruz. 9 adet içme suyu sondajını Develimiz’e kazandırdık. Araç filomuzu genişlettik. Sadece 2025 yılında 225 bin metrekare parke yaptık. Develi halkı artık göç vermiyor, tam tersine göç alıyor” şeklinde konuştu.