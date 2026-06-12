Başkan Şengül, “Develi Organize Sanayi Bölgesi için onay aldık”

Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Kayseri İl Tanıtım Günleri programında yaptığı açıklamada Develi Organize Sanayi Bölgesi için onay aldıklarını belirterek, “Sanayi Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde iznini aldık. Şu anda yerle alakalı kurum görüşleri tamamlandı. Sanayi il müdürümüz bu konuyla ilgili yakından ilgileniyorlar ve Develi Organize Sanayi Bölgesi onaylandı” dedi.

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED) tarafından organize edilen ve İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’nda 11-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kayseri İl Tanıtım Günleri başladı.

Fuarın 2. Gününde Develi standını ziyaret eden Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, tüm Kayserilileri tanıtım günlerine davet ederek, “İstanbul’daki hemşerilerimizin kendilerini yalnız hissetmemeleri için bugünde buradayız. Develi kadim kültürü, geçmişi her şeyiyle çok güzel bir memleket. Hemşerilerimizde memleket hasretiyle burada buluşsun ve memleketlerini yalnız bırakmasınlar. Bizim gurbetteki vatandaşımız rüyasında bile memleketini görür ve Develi ile yatıp, kalkar. Biz de onları yalnız bırakmamak için yoğunluğumuz içinde olsa bugün buradayız ve Develi’nin tanıtımı, yöresel ürünleriyle alakalı standımızı kurduk. Hemşerilerimizle alakalı yoğun bir ilgi var standımıza karşı, bizlerde çok mutlu oluyoruz. Onlarda bizim stant kurmamızdan ve Develi’nin tanıtımına katkı sunmamızdan aşırı derecede memnunlar. Develi çok kadim bir memleket, 77 mahallemiz var ama 55 köyümüzün hepsinin ayrı ayrı kültürel değerleri var. Her birinin ayrı çorbası, yemeği var. Develi gacer buğdayından elde edilen ürünlerinden, kabak çekirdeğinden, gilaburusundan, gacer ekmeği, Develi tahinlisi, kara kovan balı, sucuğu, pastırması, cevizi, kayısısı kendine has bir kültürü var Develi’nin. Biz de Develi’nin tanıtımına, uluslararası anlamda da tanıtımına katkıda bulunmak için davete icabet ettik” dedi.

DEVELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İÇİN ONAY ALINDI

Başkan Şengül Develi Organize Sanayi Bölgesi projesinin onaylandığını ifade ederek, “Develi’de çok güzel çalışmalara imza atıyoruz. Hemşerilerimize hizmet etmek bizim için onur, gurur ve mutluluktur. Tabi benim için 50-100 yıllık projeler çok değerli, rabbim bize nasip etti ve biz de Develi halkı için gece gündüz çalışıyoruz. Develi Organize Sanayi Bölgesi ile alakalı ben Milletvekilimiz Ayşe Böhürler’e teşekkür etmek istiyorum. Sanayi Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde iznini aldık. Şu anda yerle alakalı kurum görüşleri tamamlandı. Sanayi il müdürümüz bu konuyla ilgili yakından ilgileniyorlar ve Develi Organize Sanayi Bölgesi onaylandı. Bir organize sanayi kurmak 1-2-3-5-10 günlük işler değil. Uzun soluklu bir süreç ve inşallah biz bu uzun soluklu süreci halledeceğiz. Ne kadar kısa sürede açılırsa o kadar çok mutlu olacağız ve gençlerimizin önünü açacağız. Develi’ye organize sanayini kazandırıp işsizlikle alakalı birçok sıkıntıları halletmiş olacağız” şeklinde konuştu.