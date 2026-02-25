Başkan Şengül, 'Develi sağlık alanında ilçeler düzeyinde üst konuma geldi'

Develi Belediye Başkanı Adem Şengül Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Ramazan Sohbetleri’ programına konuk olarak moderatör Salih Zeki Çetin ve Serpil Duman Çalışkan’ın sorularını yanıtladı. Sağlık alanında Develi’nin üst konumda olduğunu ifade eden ve yatırımlardan bahseden Şengül, “Develi Devlet Hastanesi bölgeye hizmet eden bir hastanedir. MR cihazı da geldi ve böylelikle diğer birimler MR’ın tahlil tetkik anlamında tedaviye yönlendirilmesi anlamında ilçemiz için önemli oldu. 21 bin kişi MR cihazından faydalandı. Kayseri’deki hastanelerin yükünü alan bir ilçe olduk. Develi 2 yıl içerisinde inanılmaz bir yatırım aldı. Ağız Diş Sağlığı Merkezi için ciddi bir ödenek çıktı ve desteklerle çevre düzenlemesini de yaparak 9 ünitlik Eski Devlet Hastanesi’nin kadın doğum kliniğinin olduğu yeri güçlendirmesini yaparak hayata geçirdik. Yaklaşık 100 milyona yakın bir sağlık tesisini Develi’ye kazandırmış olduk. 2 sağlık ocağı, 112 acil sağlık hizmetleri, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, MR cihazı, hastanenin içerisindeki birçok malzemelerin alımına da çokça destek geldi. Sağlık alanında Develi ilçeler düzeyinde üst konuma geldi” şeklinde konuştu.