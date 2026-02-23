Başkan Şengül 'Organize sanayi inşallah Develi'mize hayırlı uğurlu olacak'

Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, ilçede yapılması planlanan Organize Sanayi Bölgesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Organize Sanayi Bölgesi’nden çevre ilçelerin de faydalanacağını belirten Başkan Adem Şengül; “Organize sanayi inşallah Develi'mize hayırlı uğurlu olacak. Organize sanayinin tabii altyapılarının hazırlanması bir günlük bir iş değildi. Biz Ankara'da, İstanbul'da, Antalya'da Develi hemşehrilerimizle, iş adamlarımızla toplantı yaptık. Onların ilk başında Develi'de bir çalıştay yaptık. O çalıştayda Bayar Bey bizlere eşlik ettiler Develi'de. Daha sonraki süreçte ben İl Başkanımız Hüseyin Okandan Bey'e canıgönülden teşekkür ediyorum. Yine Hulusi Paşa'mıza, canıgönülden teşekkür ediyorum. MKYK üyemiz Dursun Ataş Bey'e, Ayşe Böhürler Hanım'a, Şaban Çopuroğlu Bey'e, yine Murat Cahid Cıngı Bey'e, Bayar Bey'e, milletvekillerimizin hepsine canıgönülden çok teşekkür ediyorum. Organize sanayi bölgemiz, Develi'mize; bunun yanında Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar, daha ileriye gidelim Saimbeyli, Tufanbeyli, Feke, bu bölgelere de hizmet edecek inşallah. Allah nasip eder inşallah, organize sanayinin temelinin atılması, o günleri gördüğümüzde bizlerin onur nişanesi olacak diye düşünüyorum. İnşallah Develi'mize, vatanımıza, milletimize hayırlı olacak. Üretim olacak; üretimin olduğu her yer bereketli olur. Üretimin olduğu her yerde bizler varız. Üretenin de her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bölgemiz, memleketimiz güzel; üretimimiz var ve bunları organize sanayide de endüstriyel anlamda işlenirse daha güzel işler olacak diye ümit ediyorum inşallah" ifadelerini kullandı.