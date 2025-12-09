Başkan Sezer, 'Kayseri'de yabancı dil bilen personel eksikliği sağlık turizmini zorluyor'

Anadolu Sağlık Turizmi Başkanı Derneği Başkanı Ergün Sezer, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Gündem Turizm programına konuk olarak moderatör Mehmet Doğan’ın sorularını yanıtladı.

Türkiye’deki sağlık turizminde yaşanan birtakım sıkıntılardan söz eden Anadolu Sağlık Turizmi Başkanı Derneği Başkanı Ergün Sezer, “Kurumsallaşmış olan turizm acentaları, turizm şirketleri ya da sağlık şirketleri var. Bunlarda gerçekten problem yok, çünkü kurumsallığın getirmiş olduğu davranış biçimini sergiliyorlar. Yani, gittiğinizde bankodaki arkadaştan hasta bakıcıya kadar, laboratuvardaki arkadaşa kadar herkes profesyonel. Çünkü bir kriter var, bir standart var ve buna uymamız gerekiyor. Bununla ilgili sıkıntı yok. Ancak bu, bunun yeterli olduğu anlamına gelmiyor. Bu birinci husus. İkincisi, diğerinde ise bu, sıkıntılı bir süreç. Özellikle Kayseri için bunu söyleyeceğim: Sağlık personelinin yabancı dili en büyük problemimiz. Nitelikli personel problemi var çocukların stajlarının yapılması ve özellikle yabancı dil bilen, iletişim kabiliyeti yüksek olanların mutlaka istihdam edilmesi gerekiyor. Çünkü okulu bitirir bitirmez herkes soluğu ya Ege'de alıyor ya Akdeniz'de alıyor. Yani vasıflı eleman kalmıyor. Diğerlerini küçümseme anlamında kullanmıyorum, kimse yanlış anlamasın ama maalesef bir realite var. Yani, bankodaki elemanımızdan da tutun (genel anlamda söylüyorum sağlık sektörü için) diğer elemanlara kadar bir kere en büyük problem dil problemi. Gelen bir yabancıya karşı onun sorununu çözebilecek, ona rehberlik edebilecek seviyede kimse değil. Bununla ilgili Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile birlikte Ahiler Kalkınma Ajansı olarak birkaç kez eğitim yaptık; yabancı dil programları, farklı programlar... Yani işte burada temel problemlerden bir tanesi bu. Buna benzer farklı problemler de var ama işte bunların giderilmesi gerekiyor” ifadelerinde bulundu.