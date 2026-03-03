Başkan Sidar 'Bu kutsal mesleği yaparken dövülmek, sövülmek, öldürülmek istemiyoruz'

Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim Sen Kayseri 2 No'lu Şube Başkanı Ramazan Sidar, İstanbul'da bir öğrenci tarafından bıçaklanarak öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Sidar, yaptığı açıklamada;

"Bu son olsun! Bu kutsal mesleği yaparken dövülmek, sövülmek, öldürülmek istemiyoruz. Yapılması gerekenler bellidir. Çözümü defalarca dile getirdik. Öğretmenin itibarı MEB'in namusudur dedik. Türk milleti öğretmenlerini sever, sayar ve onlara güvenirdi. Bu güveni iade edin dedik. Bir öğrencinin tahtada dersini anlatan bir kadın öğretmeni tüm öğrencilerinin gözleri önünde öldürmesi bir suç vakası, bir can kaybı, bir cinayet olarak tanımlanamaz. Bu bir faciadır! Felakettir! Manevi çürümenin tezahürüdür. Kayseri'de bugün Selçuklu Anadolu Lisesinde meslektaşlarımızla birlikte sesimizi duyurmak için basın açıklaması gerçekleştirdik. Eğitimciler asla yalnız değildir" ifadelerini kullandı.