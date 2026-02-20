Başkan Tan 'CHP'nin Ankara Genel Merkezi'ne siyah çelenk bırakacağız'

CHP İl Başkanı Ümit Özer’in ‘alevilere yönelik’ ifadeler kullandığını öne süren Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Derneği Başkanı Abbas Tan, konuya ilişkin açıklama beklediklerini belirtti.

Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Derneği Başkanlığı tarafından 16 Ocak 2026 tarihinde CHP Kayseri İl Başkanlığı binası önüne siyah çelenk bırakılmıştı.

Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Derneği Başkanı Abbas Tan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "16 Ocak 2026 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı önünde bir basın açıklaması yapmıştık. İl başkanının Alevilere yönelik onur kırıcı söylemlerine karşı gösterdiğimiz tepkiden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkez yöneticilerinden büyük bir kısmı yapılan bu açıklamanın doğru olmadığını, gerekenin yapılacağını söylemiş olmalarına rağmen bugüne kadar hâlâ bir ses çıkartmadılar, hiçbir girişimde de bulunmadılar. Bu yüzden onur kırıcı bu davranış karşısında sessiz kalamayacağımızdan 28 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 12.00'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'daki genel merkezi önünde bir basın açıklaması yapıp yine bir siyah çelenk bırakacağız. Bu nedenle duyarlı Alevilerin, demokratların, aydınların yanımızda olmasını bekliyoruz. Onur kırıcı davranışın karşısında sessiz kalmadığımızı bir kez daha orada kamuoyuyla paylaşacağız. Aşk ile." ifadelerini kullandı.