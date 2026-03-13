Başkan Tarla, 'Bütün üyelerimizi Çin'e götüreceğiz'

Kayseri Plastik Sanayiciler Derneği (KAYPİDER) iftar programı düzenlendi. Düzenlenen iftar programına; Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Plastik Sanayiciler Derneği Başkanı Yunus Tarla, Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak, Favori Grup Kurucu Ortağı Kerem Yeşilçimen Kayseri, STK temsilcileri, sanayiciler ve dernek üyeleri katıldı. Yapılan konuşmaların ardından plaket takdimi gerçekleştirildi. Kayseri Plastik Sanayiciler Derneği Başkanı Yunus Tarla, yaptığı konuşmada, “Kayserimiz’de 52 üyemiz vardı. Birlikte bereket var mantığıyla inşallah biz bu üye sayımızı artıracağız. Kayseri’de şu anda 400 üzerinde faaliyet gösteren firmamız var. Şu ana kadar KAYPİDER’i 52 üye ile bu seviyeye taşıdık. Plastik camiası olarak mücadeleye devam ediyoruz. KAYPİDER’e üye olmak için gerekçe ne? Birincisi: Yerimizi OSB’ye taşıyacağız. İnşallah donanımlı bir yer yapacağız. OSB Başkanımız da bu konuda söz verdi. İkincisi: Çin’e gitmek isteyen sanayicileri, derneğimize üye değilse bile üye yaparak Çin’e seyahat edeceğiz. Hemen önümüzdeki hafta gitmek isteyenlerin pasaport bilgilerini alacağız. Hemen vizesini çıkaracağız. Çin’e gitmek biraz sıkıntılı ama bütün üyelerimizi götürme hedefindeyiz inşallah. Sizlere bir mesaj attığımızda buna cevap verirseniz biz hızlı ilerleriz, sahip çıkarsanız biz birlikte güçlü oluruz” ifadelerini kullandı.

Favori Grup Kurucu Ortağı Kerem Yeşilçimen ise, “Gündemimizde tabiki bu savaş var. Ama bizler kendi görevimiz olan iş dünyası olarak yeni teknolojilere, yeni yatırımlara odaklanarak devam etmek durumundayız. Dolayısıyla hepimiz önümüze bakacağız” şeklinde konuştu.