Başkan Taşyapan duyurdu Akköy Barajı'nın vanası açıldı
Yeşilhisar ilçesinde bulunan Akköy Barajı'nın yeterli doluluk oranına ulaşması ile birlikte vanaların açıldığını açıklayan Belediye Başkanı Halit Taşyapan 'Barajımızın vanası bu sabah itibariyle açılmıştır. Berekete vesile olsun' dedi.
Yeşilhisar Akköy Barajı, son zamanlarda etkili olan yağışlar nedeniyle yeterli doluluk oranına ulaştı. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, su seviyesinin yükseldiği barajın vanalarını açtıklarını duyurdu. Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Başkan Taşyapan; “Berekete vesile olsun. Barajımızın vanası bu sabah itibariyle açılmıştır. Bağ ve bahçelerimize berekete vesile olsun inşallah” dedi.
Yeşilhisar ilçesine bağlı Akköy Mahallesi içerisinde bulunan Akköy Barajı, 1967 yılında tarımsal sulama amacıyla inşa edildi. Yaklaşık 7.5 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip baraj, bölgedeki çiftçilerin tarımsal üretiminde kullanılıyor.