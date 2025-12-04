Başkan Taşyapan, “Gençlerimizin gözlerindeki umut ışığını görmek beni memnun etti “

  • Haberler
Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen ''Kariyer Planlaması ve Beklenen Gençlik'' adlı seminere konuşmacı olarak katıldı. Taşyapan, '35 yıllık çalışma hayatımdan, tecrübelerimden, projelerimden, yaptığım ve yapacağım çalışmalarım hakkında kendilerini bilgilendirdim. Gençlerimizin gözlerindeki umut ışığını görmek beni fazlasıyla memnun etti' dedi.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen ‘’Kariyer Planlaması ve Beklenen Gençlik’’ adlı seminerde konuşmacı olarak yer aldı. Başkan Taşyapan, “Mezun olduğum ve dereceyle bitirdiğim okulumda 9. sınıf öğrencilerimiz ile buluşarak Kıymetli gençlerimiz ile hoş bir söyleyişi yaptık. 35 yıllık çalışma hayatımdan, tecrübelerimden, projelerimden, yaptığım ve yapacağım çalışmalarım hakkında kendilerini bilgilendirdim. Gençlerimizin gözlerindeki umut ışığını görmek beni fazlasıyla memnun etti. Programda emeği geçen İlçe Milli Eğitim Camiasına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

