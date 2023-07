Başkan Taşyapan, 'İlçemizin sellerden daha az etkilenmesi konusunda gerekli tedbirleri alıyoruz'

Son dönemlerde tüm ülkede etkisini gösteren sağanak yağışlar bazı bölgelerde sellere ve su taşkınlarına neden oldu. Kayseri’de de yağışlardan dolayı oluşan sellerden en çok Yeşilhisar ilçesi etkilendi. Yeşilhisar’ın dağ eteklerinde kurulu bir ilçe olduğu için sellerden sık sık etkilendiğini söyleyen Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İlçenin sellerden daha az etkilenmesi için ağaçlandırma ve teraslama çalışması yaptıklarını belirtti. Taşyapan, “Kurban Bayramı öncesinde ülkemizin genelinde olan sel felaketlerinden ilçemiz de büyük oranda nasibini aldı. Daha çok tarım arazilerimize sıkıntı oldu ama çok şükür can kaybımızın olmayışı bizleri son derece memnun etti. Çiftçilerimizin kayıpları açısından da İlçe Tarım Müdürlüğümüzün tespitleri devam ediyor. Onlarla ilgili de müracaatlarını ilgili kurumlara bakanlıklara yapıyorlar. İnşallah onların mağduriyetleri açısından da gerekli çalışmalar yapılacaktır. Onun dışında ilçemiz elbette bir dağ topluluğunun hemen eteğinde konumlandığı için sellerden sık sık etkileniyor. Onun için yaklaşık 600 hektar alana, erozyon önleme adı altında yapılan teraslamaları ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmış. Çünkü taban suyu olmayan bir dağ topluluğu olduğu için yapılan teraslamalar selin ilçemize daha sert sıkıntı vermesine mani oluyor ki ağaçlarımızın da yaşamasını gönlümüz arz ediyor. Bununla ilgili ağaçlandırma şefliğimiz, bölge müdürlüğümüze bağlı ekipler her güz ve her bahar gelip bu ağaçları elden geçiriyorlar. Teraslardaki bozulmaları elden geçiriyorlar. İlçemizin sellerden daha az zarar görmesi için yapılması gereken her neyse Karayollarımız, Devlet Su İşlerimiz, Orman Ağaçlandırmalarımız ilçemizle ilgili gayretle çalışıyorlar. Selin olduğu gün doğrudan Karayolları ekiplerimiz, Devlet Su İşleri ekiplerimiz ve Büyükşehir Belediyemiz, AFAD'la beraber her türlü imkanlarıyla, itfaiyesiyle, kepçeleriyle, ekskavatörleriyle, yoldaki menfez geçişlerindeki tıkanıklıklar varsa onları giderdiler. Yetersiz olanları tekrar programa aldılar, güncellemeye çalışıyorlar. İnşallah bundan sonraki sel olaylarında, afatlarında ilçemizin daha az etkilenmesi için gerekli tedbirleri alma konusunda da gayretle çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

‘TARIM İLÇESİYİZ, TURİZM İLÇESİYİZ VE TARİHİ BİR İLÇEYİZ’

Yeşilhisar’ın hem turizm hem tarım hem sağlık hem de tarihi olarak değerlere sahip bir ilçe olduğunu dile getiren Taşyapan, “İlçemizi tarım ilçesi diye nitelendiriyoruz. İlçemiz Erciyes'iyle, Aladağlarıyla belki Zengibar Kalesi'yle bir vadinin tam ortasında gözüküyor. Bu çerçevede tarım ilçesiyiz, turizm ilçesiyiz ve tarihi bir ilçeyiz. Bunu sık sık dillendiriyorum. Tarımla ilgili ilçemizde tüm ürünlerin üretildiği, pancarından, çekirdeğinden fasulyesine kadar her şey yetişiyor. Turizmle ilgili de Soğanlımız, Erdemli Vadimiz, kültür ve tabiat varlığı olaraktan da Sultan Sazlığımız, Ova Çiftliğimizin girişindeki Kuş Cenneti Milli Parkı'mızın aynı zamanda oradaki Kuş müzemizin görülmeye değer noktaları olduğunu söyleyebilirim. Sağlık turizmi açısından da İçmeceler'deki tesislerimizin çalıştığını, İçmece Tesislerimizin de o doğal suyumuzun birçok şifaya, sindirim sisteminde, üriner sistemde, cilt sisteminde, vücuttaki belki birçok eksikliği tamamlayıcı mineralleriyle beraber içmece suyumuzun da şifa dağıtmaya devam ettiğini, sağlık turizmi adına vurgulamış olalım. Bizim tarihi turizm değerleri açısından tüm köylerimizde ayrı ayrı değerler var. Belki Soğanlı’dan, Erdemli'den bahsediyoruz ama hemen karşımızda Keşliğimiz gözüküyor. Bir değer. Hemen arkasında Araplımız, Doğanlımız, yani dağdan taraftaki köylerimizin her birinde ayrı ayrı değerler var. İnşallah bunları da adım adım gün yüzüne çıkartma gayretinde çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.