  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Taşyapan, 'İlçemizin yararına olacak her iş için gayretle çalışıyoruz'

Başkan Taşyapan, 'İlçemizin yararına olacak her iş için gayretle çalışıyoruz'

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu. Taşyapan, 'İlçemizin yararına olacak her iş için gayretle, yorulmadan emin adımlarla çalışmalarımıza devam ediyoruz' dedi.

Başkan Taşyapan, 'İlçemizin yararına olacak her iş için gayretle çalışıyoruz'

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Ankara’da çeşitli temaslarda bulundu. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi, Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kayacan,  Milli Emlak Genel Müdürü Veli Tunçez ziyaret edildi.

Başkan Taşyapan, “İlçemizin yararına olacak her iş için gayretle, yorulmadan emin adımlarla çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

KTO Kasım Ayı Meclis Toplantısı: Enflasyonla Mücadelede Üretim ve Yatırım Vurgusu
KTO Kasım Ayı Meclis Toplantısı: Enflasyonla Mücadelede Üretim ve Yatırım Vurgusu
Gıda Mühendisleri uyarıyor: 'Düşük kaliteli ürün, denetimsizlik sağlığı tehdit ediyor'
Gıda Mühendisleri uyarıyor: ‘Düşük kaliteli ürün, denetimsizlik sağlığı tehdit ediyor’
Kayseri'ye 333 milyon TL'lik yatırım müjdesi
Kayseri’ye 333 milyon TL’lik yatırım müjdesi
Bakan Tunç açıkladı Kayseri'ye Çocuk Adalet Merkezi yapılacak
Bakan Tunç açıkladı; Kayseri’ye Çocuk Adalet Merkezi yapılacak
Başkan Arıkan, 'Ülkemiz AK Parti iktidarında ucuz ölümler ülkesi haline geldi'
Başkan Arıkan, “Ülkemiz AK Parti iktidarında ucuz ölümler ülkesi haline geldi”
Bakan Tekin açıkladı: Okullarda ara tatil kalkabilir
Bakan Tekin açıkladı: Okullarda ara tatil kalkabilir
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!