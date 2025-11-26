Başkan Taşyapan, 'İlçemizin yararına olacak her iş için gayretle çalışıyoruz'
Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu. Taşyapan, 'İlçemizin yararına olacak her iş için gayretle, yorulmadan emin adımlarla çalışmalarımıza devam ediyoruz' dedi.
Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Ankara’da çeşitli temaslarda bulundu. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi, Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kayacan, Milli Emlak Genel Müdürü Veli Tunçez ziyaret edildi.
Başkan Taşyapan, “İlçemizin yararına olacak her iş için gayretle, yorulmadan emin adımlarla çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.