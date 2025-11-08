Başkan Taşyapan, 'Mahallerimiz daha konforlu, daha güvenli yollara kavuşuyor'
Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Çadırkaya - Kovalı Mahallesi arası yapılan sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Taşyapan, 'Mahallerimiz daha konforlu, daha güvenli yollara kavuşuyor inşallah' dedi.
Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Çadırkaya - Kovalı Mahallesi arası yapılan sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Taşyapan yaptığı açıklamada, “Çadırkaya - Kovalı Mahallesi arası yapılan sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceledik. Mahallerimiz daha konforlu, daha güvenli yollara kavuşuyor inşallah. Vatandaşlarımızın ulaşımdan daha rahat faydalanabilmeleri için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.