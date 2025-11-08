  • Haberler
Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Çadırkaya - Kovalı Mahallesi arası yapılan sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Taşyapan, 'Mahallerimiz daha konforlu, daha güvenli yollara kavuşuyor inşallah' dedi.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Çadırkaya - Kovalı Mahallesi arası yapılan sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Taşyapan yaptığı açıklamada, “Çadırkaya - Kovalı Mahallesi arası yapılan sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceledik. Mahallerimiz daha konforlu, daha güvenli yollara kavuşuyor inşallah. Vatandaşlarımızın ulaşımdan daha rahat faydalanabilmeleri için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

