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Başkan Taşyapan, 'Nevşehir bölgesindeki turizm adım adım ilçemize kayıyor'

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan Kayseri İl Tanıtım Günleri programında yaptığı açıklamada, 'ilçemizi Kapadokyanın giriş kapısı olarak nitelendiriyoruz. Nevşehir bölgesindeki turizm adım adım ilçemize kayıyor' dedi.

Başkan Taşyapan, 'Nevşehir bölgesindeki turizm adım adım ilçemize kayıyor'

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED) tarafından organize edilen ve İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’nda 11-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kayseri İl Tanıtım Günleri başladı. Fuarın 3. Gününde açıklamalarda bulunan Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, “Türkiye’nin ortası, haritayı dörde katladığımızda Yeşilhisar gelir. Her mesafesi eşitlikte olan tarım, turizm ve tarih ilçesiyiz. Tarım adına çeşitliliği en fazla olan ilçeyiz. Sezon itibariyle da kayısı ilçesiyiz diyebiliriz. Ayçekirdeği üretiminde ilçenin önemli merkezlerinden birikiyiz. Kapadokyanın giriş kapısı olarak nitelendiriyoruz. Nevşehir bölgesindeki turizm adım adım ilçemize kayıyor. İçmecemiz de yoğun mineral var hem bağırsak hem üriner sistemimizi yıkıyor diyebiliriz günlük aç karnına 5 litre içmek kaydıyla” diye konuştu.

Haber Merkezi

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