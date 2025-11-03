  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Taşyapan, 'Nüfus kriterlerine göre en fazla TOKİ'nin yapıldığı ilçe olma gururunu yaşıyoruz'

Başkan Taşyapan, 'Nüfus kriterlerine göre en fazla TOKİ'nin yapıldığı ilçe olma gururunu yaşıyoruz'

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, '3. Etap 236 konut ve 4. Etap 158 konut ile toplam 394 konutu ilçemize kazandırmış olacağız. Bu minvalde Kentsel Dönüşüm projemizde de 196 konutu ilçemize kazandırmıştık. Toplam 590 konut' dedi.

Başkan Taşyapan, 'Nüfus kriterlerine göre en fazla TOKİ'nin yapıldığı ilçe olma gururunu yaşıyoruz'

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, 3. Etap TOKİ Konut projesinin ardından 4. Etap TOKİ konut projesi ile kentsel dönüşüm projesiyle toplam 590 konutun ilçeye kazandırılacağını söyledi. Başkan Taşyapan, “TOKİ Başkanlığımız ile görüşmelerimiz neticesinde ilçemize 3. Etap TOKİ’den sonra 4. Etap TOKİ Konutlarını da kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. 3. Etap 236 konut ve 4. Etap 158 konut ile toplam 394 konutu ilçemize kazandırmış olacağız. Bu minvalde Kentsel Dönüşüm projemizde de 196 konutu ilçemize kazandırmıştık. Toplam 590 konut. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında ilçemize 158 adet konutu tahsis eden ve nüfus kriterlerine göre en fazla TOKİ’nin yapıldığı ilçe olma gururunu bizlere yaşatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve TOKİ Başkanlığımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

ERÜ ile KAYOTED iş birliği yapacak
ERÜ ile KAYOTED iş birliği yapacak
Uğurevler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde yeni ihale yarın
Uğurevler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde yeni ihale yarın
Yeşilhisar'a 158 konut inşa edilecek
Yeşilhisar’a 158 konut inşa edilecek
Polis ekiplerinden narkotik operasyonu: 19 kişi tutuklandı
Polis ekiplerinden narkotik operasyonu: 19 kişi tutuklandı
KOM ekipleri 10 bin 400 adet makaron ele geçirdi
KOM ekipleri 10 bin 400 adet makaron ele geçirdi
Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi: 190 şahıs tutuklandı
Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi: 190 şahıs tutuklandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!