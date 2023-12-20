Başkan Taşyapan, 'Önümüzdeki yaz aylarının dolu dolu geçeceği kanaatindeyiz'

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, 'Gerçekten bu yazın daha canlı olacağı kanaatindeyiz. Şu an rezervasyonlardan bunu anlıyoruz ki balon turizminde alanın genişletilmesi çalışmaları başladı dün itibariyle. Bu sene bu yaz inşallah bu bölgedeki tesislerimizin de alanımızın da, bölgemizin de dolu dolu geçeceği kanaatindeyiz' dedi. 

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  • 20.12.2023 10:24
  • Güncelleme: 20.12.2023 10:24
Başkan Taşyapan, 'Önümüzdeki yaz aylarının dolu dolu geçeceği kanaatindeyiz'

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapımı tamamlanan Yeşilhisar İlçe Halk Kütüphanesi’nin açılış töreni sonrasında 1HA mikrofonlarına açıklamada bulundu. Başkan Taşyapan, “Gerçekten bu yazın daha canlı olacağı kanaatindeyiz. Şu an rezervasyonlardan bunu anlıyoruz ki balon turizminde alanın genişletilmesi çalışmaları başladı dün itibariyle. Belki daha fazla balonun buradan kalkması için, alternatif bir balon noktası çünkü burası, meteorolojik anlamda belki yakın noktalarda uçamayan balonlar burada uçuş yapabiliyor. Bu sene bu yaz inşallah bu bölgedeki tesislerimizin de alanımızın da, bölgemizin de dolu dolu geçeceği kanaatindeyiz. Geçtiğimiz yıllar malumunuz biz de pandemiden çıktık deprem gibi etkiler biraz inkitaya uğrattı belki bazı çalışmalarımız ama inşallah Allah'ım kaza, bela, deprem, afetler vermesin diyorum. İlçemizin de ülkemizin de daha güzel günlere ulaşacağını ümit ediyorum” diye konuştu.

1ha

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