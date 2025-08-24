Başkan Taşyapan; “Soğanlı’mız, Kapadokya'nın en güzel noktalarından biri”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Valiliği iş birliğinde Soğanlı Vadisi 2. Geleneksel Turizm Festivali düzenlendi. Yeşilhisar ilçesi sınırlarında Soğanlı’da düzenlenen festival, çeşitli etkinlikler ve konserlerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, festivalın ilçe için önemine vurgu yaparak; “Soğanlımız'dayız. Gerçekten Kapadokya'nın en güzel noktalarından biri. Yeşilhisar'ımızın da 35 mahallesinden birisi olan, incisi olan Soğanlı'mızda bugün 2’nci turizm festivali düzenliyoruz. Valiğimizin, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın, İl Kültür Müdürlüğü’müzün destekleriyle ki katılımın sizler de gördünüz. Gerçekten yoğun bir katılımla ilçemiz şu anda belki de yaz şenliklerinin birini yaşıyor. İnşallah bu bölgenin tanıtılması adına bu şenliklerin, bu festivallerin önemli olduğuna inanıyorum. Soğanlı’mız, dünyamızın her yerinden insanların buraya gelip görmeleri için bekliyor. M.S. 3.-4. yüzyılda yaşamış kaya oyma mağaralarıyla meydan düzenlemeleriyle, sıcak balonlarıyla ki yüzlerce buradaki kiliseleriyle şu anda memleketin en güzel yaz döneminde gezilebilecek kış döneminde gezilebilecek turizm noktalarından birindeyiz. Festivallerimiz inşallah bundan sonra da devam etsin diyorum. İnsanlarımıza da iyi eğlenceler diliyorum” ifadelerini kullandı.