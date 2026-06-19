Başkan Taşyapan vatandaşların sorunlarını dinledi
'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programında Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan vatandaşların sorunlarını dinledi.
Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ programı Yeşilhisar ilçesi Camii Kebir karşısında bulunan Çiftçi Çay Konağı’nda gerçekleştirildi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilen hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulunarak vatandaşların sorunlarını dinledi. Programa Belediye Başkanı Halit Taşyapan’ın yanı sıra AK Parti Yeşilhisar İlçe Başkanı Mehmet Avşar, MHP Yeşilhisar İlçe Başkanı Harun Çayabaymaz, belediye meclis üyeleri ile parti yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Karşılıklı istişare ortamında geçen programda vatandaşlar, ilçeye yönelik beklenti ve taleplerini doğrudan iletme fırsatı bulurken, yetkililer de notlarını alarak çözüm noktasında gerekli çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.