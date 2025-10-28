  • Haberler
Başkan Taşyapan ve Kaymakam Adıgüzel, Soğanlı Vadisi'nde incelemede bulundu

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Adıgüzel ile birlikte, Soğanlı Vadisi'nde incelemelerde bulundu.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Adıgüzel ile birlikte, bölgenin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Soğanlı Vadisi'nde incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında, Soğanlı Vadisi’nin potansiyeli ve bölgeye kazandırılabilecek turizm faaliyetleri hakkında bilgi alındı.

Haber Merkezi

