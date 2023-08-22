Başkan Taşyapan, 'Yaz kış 24 saat yüzülebilecek bir havuz'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilhisar Belediyesi tarafından Yeşilhisar İlçesi'ne Yarı Olimpik Yüzme Havuzu tesisi dün gerçekleşen törenle açıldı. Açılan tesisin ilçe için yapılan önemli yatırımlardan biri olduğunu söyleyen Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, “Yeşilhisar'ımız da açılan tesisi belki pandemi dönemi dahil iki üç yıldır bekliyoruz. Pandemi döneminde kullanamadığımız bir havuzumuz vardı, şu anda da yarı olimpik yüzme havuzunu açmış olduk. İlçemizde sadece yazın serinlemek için kullanılan havuz, bundan sonra kapalı yüzme havuzu şeklinde içinde bakteri ve kimyasal her türlü kontrolün yapılabildiği bir havuz haline geldi. Yaz-kış 24 saat yüzülebilecek bir havuz şekline dönüştürmüş olduk. Bir gün bayanlar bir gün erkeklerimiz olmak üzere ilçemizin tüm halkı bundan sonra yüzme sporuyla karşı karşıya diyoruz. İlçemize hayırlı olsun. İlçemiz için diğer yatırımlarımızla birlikte önemli yatırımlarından biriydi. Millet bahçemiz de bu günlerde yine serinleme noktası diyoruz. İlçemizin en yüksek noktası, pazar yerimiz, bir de kütüphanemiz. Bunların hepsini sırayla hizmete veriyoruz. Yüzme havuzumuz bizim için kıymetliydi, hele şu yaz sıcakları için en güzel hizmetlerden biri oldu diyorum. Memduh başkanıma, Büyükşehir Belediye Başkanıma ve ekibine bu anlamda çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



İlçedeki diğer yatırımlardan da bahseden Taşyapan, “Biz malumunuz ilçemizi tarım ilçesi ve turizm ilçesi ve tarih ilçesi olarak 3T ile diye niteliyoruz. Turizm adına Soğanlı bölgemizde çok güzel yatırımlar oldu. Valimizin, büyükşehir belediye başkanımızın yine ödenek aktarmalarıyla Soğanlımızın meydan ören projesi tamamlandı. Oradaki kültür varlıklarımızın, kiliselerin bir kısmı tamir ediliyor. Erdemli vadimizin gerçekten bir açık hava müzesi şeklinde yürüyüş yolları tamamlandı. Sultan Sazlığımız bir milli park olaraktan günün belki de hafta sonları en yoğun insanlarımızın, yerli turistlerimizin gezdiği bir mekan haline geldi. En güzel Erciyes manzaralı diyorum. Ayrıca turizm adına biz de ki sağlık turizmini de unutmayalım. İçmecelerimiz yılların verdiği kültürle her zaman hem yatak kapasitesiyle, hem günlük su içme noktasıyla vatandaşlarımızın hizmetinizde diyoruz” ifadelerini kullandı.