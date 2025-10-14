Başkan Taşyapan, 'Yeşilhisar ilçesi bir şantiye sahası gibi çalışmalar devam ediyor'

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla Yeşilhisar ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yeşilhisar ilçesinde önemli çalışmaların yapıldığını belirten Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, “İlçemiz adeta bir şantiye sahası gibi; girişinden çıkışına kadar çalışmalar devam ediyor.İlçe girişinde Karayolları ekiplerinin orta refüj düzenleme çalışmalarını görüyoruz. Merkeze geldiğimizde ise yüzde 60 seviyelerine ulaşmış, ince işlerine başlanmış belediye hizmet binamız hızla ilerliyor. İnşallah 2025 yılı sonuna doğru, en geç 2026 baharında tamamlanmış olacak. Tarihi tescilli iki konağımızın restorasyonunu tamamladık. Bunlardan birini Necip Fazıl Kısakürek Kültür Evi olarak hizmete açtık. Günlük kullanıma sunulan bu konaktan sonra, belediyemize bitişik tarihi hamamın da restorasyonu yüzde 60 seviyelerinde. Bu yıl içerisinde inşaatını tamamlamayı planlıyoruz. Hamam, ilçemizin tarihi dokusuna uygun bir şekilde değerlendirilecek. Geçtiğimiz yıl yıkımı yapılan Cevizli Çarşı alanında ise proje ve ihale süreçleri tamamlandı, kazı çalışmaları başladı. İnşallah burada 40 esnafımıza yeni iş yeri kazandıracağız. Güney yönüne doğru ilerlediğimizde, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezimizin inşaatının yüzde 80 seviyelerine ulaştığını görüyoruz. Sağlık Bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün destekleriyle bu proje de kısa sürede tamamlanacak. Hükümet Konağı projemizin ödeneği, bakanımızın Kayseri ziyareti sırasında sağlandı. 2026 yılında bu projede inşaata başlanması planlanıyor. İşmece Kavşağı’na varmadan yolun her iki tarafında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yol bakım ve denetim istasyonları inşaatları da büyük ölçüde tamamlandı. Ayrıca, Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan çöp transfer istasyonu da hizmete girdi. Personel alımıyla birlikte ilçemizde katı atıkların ana depoya nakli başlamış oldu. Bu çalışma, çevrenin korunması ve geri dönüşüm açısından önemli bir gelişmedir” ifadelerinde bulundu.