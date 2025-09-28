Başkan Taşyapan: 'Yeşilhisar, pancar ve çekirdek üretiminde bölge birincisi'

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, ilçede yapılan tarımsal faaliyetler hakkında bilgi vererek, Yeşilhisar’ın pancar ve ay çekirdeği üretiminde bölgenin birincisi olduğunu açıkladı.

Taşyapan: “İlçemizi 3 T ile tanımladığımızda, T’yi başa aldık. Biraz önce Tarım, turizm ve tarihi bölgelerini'de gezdik. Tarım deyince ilçemiz büyük ova kapsamına alınmış, Türkiye’deki 143 tane tescilli ovalardan birisi. Burası Develi, Yahyalı, İncesu ve Yeşilhisar’ın ortasında kalan büyük ovanın büyük çoğunluğunu Yeşilhisar halkımız tarafından çiftçilik yapılıyor. Ne üretiliyor? İlçemizde pancar ve çekirdek üretimi hemen hemen bölgenin 1'incisi konumunda. Son yıllarda hem kurutmalık domates hem salçalık domates üretiminde ilçemiz gerçekten zirve yapmaya başladı. İnşallah ürünlerinde daha fazla değer kazanmasında ilçemiz büyük katma değer üretiyor diye düşünüyorum. Patates belki son 2 yıldır biraz fiyatlandırma yönünden ilçe çiftçimizin yüzünü çok güldürmese de o da önemli üretimlerimizden birisi olarak devam ediyor. Bununla beraber kuru fasulyesinden ay çekirdeğine kadar elmasından kayısısına kadar ki eskiden ilçemizi biz 'Kayısı ilçesi' diye tanıtırdık. Bu sene yaradan bizi kayısının yokluğu ile imtihan etti belki. İnşallah bu imtihandan da dersler çıkaracağız. Ama elma üretiminde de, ki elmanın yokluk senesinde dahi, şu an Kayadibi’mizden Kuşcu’muzda, İşmece’miz bölgesinde elma var. Yaradan’a şükrediyoruz ki yiyecek kadar elmanın fazlasını bize bu sene Yaradan bahşetmiş ki ticaretini yapan arkadaşlar da azlığın verdiği fiyatlandırma ile daha çok para kazanıyorlar. Burası bulunduğumuz yer lisanslı bir depo. Bu dönemin başında, 2'nci belediyecilik yılımızın başında, sağ olsun bir yatırımcımızın lisanslı depo yapma yeri arayışı bize denk geldiğinde burayı önerdik ve doğrudan önerilerimiz ve ilçemizin tarım ilçesi olmasını doğrudan kabullendiği için Kozaklılı bir arkadaş buraya bu yatırımı yaptı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yaklaşık 30 küsür bin tonluk bu depo ilçemizdeki bundan sonraki toprak mahsulleri alımlarımızda, ilçe çiftçimiz traktörüyle Develi’deki depoya, Boğazlıyan'a, Felahiye'ye gitmiyor buradaki depoya teslim ediyor. Geçen yıl buğdayımızı, arpamızı biz normal zemin üzerine dökerek 'naylonla kapatma' dediğimiz eski loda sistemi ile kapatıyorlardı. Bu depolar, ilçemize yıllarca hizmet edecek" şeklinde konuştu.