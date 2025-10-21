Başkan Taşyapan, 'Zirai don kapsamında ilçemize 90 milyon liraya yakın destek verildi'

  • Haberler
Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan Kayseri'de zirai don yaşayan üreticilerin hesaplarına aktarılan 210 milyon 727 bin liralık desteğin yaklaşık 90 milyonunun ilçeye verildiğini söyleyerek, 'Bu desteğin yaklaşık 90 milyon Türk lirası ilçemiz çiftçilerinin hesaplarına aktarılmaya başlandı. Çiftçimize vermiş olduğu bu önemli desteklerinden dolayı başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya ve emeği geçen tüm siyasilerimize teşekkür ediyor, şükranlarımı arz ediyorum' dedi.

Kayseri’de zirai don zararı yaşayan meyve üreticilerine 210 milyon 727 bin lira tutarındaki destek ödemesi hesaplara aktarıldı.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, yaklaşık 90 milyonunun ilçeye verildiğini söyleyerek, “Bu desteğin yaklaşık 90 milyon Türk lirası ilçemiz çiftçilerinin hesaplarına aktarılmaya başlandı. Çiftçimize vermiş olduğu bu önemli desteklerinden dolayı başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’ya ve emeği geçen tüm siyasilerimize teşekkür ediyor, şükranlarımı arz ediyorum. Berekete vesile olsun, Rabbim bir daha böyle afadlar yaşatmasın inşallah” ifadelerini kullandı.

