Başkan Teke, 'Yok sayılan emeğimiz karşısında sabrımız tükendi'

Kariyer Büro Sendikası İç Anadolu Şube Başkanlığı tarafından Kayseri Defterdarlığı önünde basın açıklamasında bulunuldu. Burada konuşan Kariyer Büro Sendikası İç Anadolu Şube Başkanı Kadir Anıl Teke, “Kamu maliyesinin yükünü omuzlayan, denetimden tahsilata, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleden vergi adaletinin tesisine ve uygulanmasına kadar her alanda görev yapan biz kariyer meslek mensupları; yıllardır görmezden gelinen hak kayıplarımız, eriyen alım gücümüz ve yok sayılan emeğimiz karşısında artık sabrımızın tükendiğini ilan ediyoruz. Defalarca dile getirdiğimiz taleplerimiz karşılıksız kalmış, sorunlarımız çözümsüz bırakılmıştır: Eşit işe eşit ücret ilkesinin hayata geçirilmemesi, Yüksek enflasyon karşısında maaşlarımızın reel değerini yitirmesi, Liyakat sisteminin zayıflaması ve mesleki itibarın erozyona uğraması, Görev tanımlarımızın dışında, mesleki niteliğimizle bağdaşmayan işlerde çalıştırılmamız, Kurumsal aidiyetimizi ve motivasyonumuzu zedeleyen uygulamalar. Bu tablo karşısında, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü, tüm Türkiye’de bir günlük iş bırakma eylemi yapıyoruz.A, kamu hizmetinin niteliğini, vergi adaletini ve mali disiplini korumak için atılmış demokratik bir adımdır. Eylem günü boyunca görev yerlerimizde bulunmayacak, hiçbir idari veya teknik faaliyeti yerine getirmeyeceğiz.Mesajımız nettir: Emeğimizin karşılığını istiyoruz, adalet istiyoruz, liyakat istiyoruz. Anayasa Mahkemesi’nin sendikal eylem hakkına ilişkin kararlarında da vurgulandığı üzere, önceden duyurulan, barışçıl ve şiddet içermeyen sendikal eylemlere katılım demokratik toplumun vazgeçilmez unsurlarındandır. Bu hak, Anayasa’nın 51. maddesi ve uluslararası sözleşmeler ile güvence altındadır.Tüm meslektaşlarımızı, haklı mücadelemizde omuz omuza durmaya davet ediyoruz” ifadelerinde bulundu.