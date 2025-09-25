Başkan Tekiner, '25 Eylül Dünya Eczacılar Günü Türkiye için küresel bir fırsat'

Uluslararası Eczacılık Federasyonu’nun (FIP) kararıyla 2010’dan bu yana 25 Eylül, Dünya Eczacılar Günü olarak kutlanıyor. Bu özel günü gündeme getiren kişinin kendisi olduğunu vurgulayan Dünya Eczacılık Tarihi Birliği Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Halil Tekiner, önerisini ilk kez 2009’da FIP’ın internet sitesinde, ardından İngiltere’de yayımlanan Pharmaceutical Historian dergisinde dile getirdi. Türk Eczacıları Birliği’nin (TEB) konuyu FIP Genel Kurulu’na taşımasıyla karar tüm dünyada uygulamaya geçti. Türkiye açısından ise önemli bir gelişme potansiyeli bulunduğunu dile getiren Başkan Tekiner, “Türkiye’nin köklü eczacılık geçmişi, zengin bitkisel ilaç hammaddesi kaynakları, güçlü akademik birikimi ve genç, dinamik eczacı nüfusu uluslararası alanda çok daha görünür olmalı. Akademi, kamu ve meslek örgütlerinin iş birliğiyle Ar-Ge kapasitesi artırıldığında Türk eczacılığı hem birikimini dünyaya tanıtacak hem de yeni ilaçların ülkemizde daha hızlı ve güvenli kullanımına imkân tanıyacaktır. Pandemi sırasında Erciyes Üniversitesi’nin geliştirdiği Turkovac aşısı, Türkiye’de eczacılık alanında kaydedilen ilham verici başarıların yalnızca bir örneğidir. 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü bu yönüyle sadece meslek kimliğini hatırlatan herhangi bir gün değil; aynı zamanda daha sağlıklı toplumlar için küresel iş birliğini güçlendiren bir fırsat olarak değerlendirilmelidir” ifadelerinde bulundu.

‘İLERİKİ YILLARDA ÖNEMİNİ ÇOK DAHA İYİ KAVRAYACAĞIZ’

25 Eylül gününün artık yalnızca bir kutlama olmadığını, küresel ölçekteki katkıların da görünür hale geldiğini vurguladı. Başkan Tekiner, “25 Eylül Dünya Eczacılar Günü, eczacıların küresel ölçekteki katkılarının görünür hale geldiği bir zemine dönüştü. İlaçlara erişimde adaletin sağlanması, akılcı ilaç kullanımının yaygınlaştırılması, yaşlanan nüfusun artan gereksinimlerine yanıt verilmesi ve kronik hastalıklarla mücadele gibi alanlarda eczacılar, toplum sağlığını güçlendiren vazgeçilmez bir rol üstleniyor. İleriki yıllarda bunun önemini çok daha iyi kavrayacağız” şeklinde konuştu.