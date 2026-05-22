Başkan Temel: ‘İstanbul’da Kayseri’yi tanıtacağımız bir festival düzenleyeceğiz’

Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Muhammed Ali Temel, Kayseri’nin kültürel ve sosyal tanıtımının geniş katılımla yapılacağını vurgulayarak, “Bütün Kayserili hemşehrilerimizi sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel geçecek bir bayram diliyorum. Kazasız belasız yola çıkacak hemşehrilerimize de güzel seyahatler diliyoruz. Kayserililer Federasyonu olarak İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde 11-14 Haziran tarihleri arasında Kayseri İl Tanıtımı günleri festivalini düzenleyeceğiz. Özellikle İstanbul’daki Kayserili hemşehrilerimiz olmak üzere geniş katılımla Kayseri’nin tanıtımını gerçekleştireceğiz. 11-14 Haziran’da bütün hemşehrilerimizi İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki Millet Bahçesi etkinlik alanına bekliyoruz” şeklinde konuştu.