Başkan Turan, 'Apartmanların güvenliğini biz sağlıyoruz, peki bizim güvenliğimizi kim sağlayacak?'

Kayseri Bina Görevlileri Dernek Başkanı Seyit Turan, dün Köşk Mahallesi’nde meydana gelen olayla ilgili açıklamada bulundu. Boşanma aşamasındaki eşini görmeye giden İ.Ş.’nin (51), eşinin yaşadığı apartmanın bina görevlisinin eşi M.G. (36) ile çıkan tartışma sonucunda M.G.’yi bıçaklayarak öldürdüğü olaya ilişkin konuşan Turan, “Yaşanan bu elim olaydan dolayı büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Canını hiçe sayarak çalışan daha kaç arkadaşımızın kaybını duyup öğreneceğiz? Emeğimizle, alın terimizle çalıştığımız apartmanların can ve mal güvenliğini biz sağlıyoruz. Peki bizim can güvenliğimizi kime emanet edeceğiz? Bina görevlilerinin yasal hak ve çalışma şartlarının yeniden göz önüne alınmasını devletimizden talep ediyoruz. Daha kaç arkadaşımızı kaybedeceğiz Bu olayın takibi, dernek avukatımız Okan Duman tarafından titizlikle sürdürülecektir. Vefat eden meslektaşımızın yakınına başsağlığı diler, acısını paylaştığımızı ve her türlü durumda yanında olacağımızı bildiririz” ifadelerini kullandı.