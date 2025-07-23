Başkan Türker 'Sağlık çalışanları, yoğun şartlarda çalışıyorlar, yıpranma payları yok'



SES Kayseri Şube Başkanlığı tarafından sağlık çalışanlarının toplu sözleşme öncesinde yaşadığı sorunlar dile getirildi. Erciyes Üniversitesi TIP Fakültesi poliklinikleri önünde basın açıklamasında bulunan SES Kayseri Şube Eş-başkanı Eyza Türker, sağlık çalışanları adına talepleri dile getirerek; “Amacımız sağlık çalışanlarının özellikle bir toplu sözleşme sürecine giderken taleplerimizi hem halka hem çalışan arkadaşlarımıza hem de diğer meslektaşlarımıza iletmek. Çünkü biz her seferinde taleplerimizi gündeme getiriyoruz iletiyoruz ancak şu an yetkili olan konuşmamdan da bahsetmiş olduğum daha ziyade hükümete yakın sendikalar tarafından toplu sözleşme masasına oturulduğu için bu taleplerimiz göz ardı edilmektedir ve biz çok uzun yıllardır haklarımızı alamamaktayız. Bunlar için mücadele ediyoruz. Sağlık çalışanları özellikle yoğun şartlarda çalışıyorlar yıpranma payları yok, aldığımız ücretlerin emekliliği yansıtılmasını istiyoruz, emekli olamıyoruz. Pandemi gibi büyük bir sürecin altından kalkıp üstesinden gelebilmemize rağmen ne yazık ki mesleki olarak yeterli doyuma ulaşabilmiş durumda değiliz. Bu hem mesleğimizi icra etmekte hem de maddi anlamda da bunun karşılığı görülmemekte. Bunun yanı sıra yine mobbing'e maruz kalıyoruz, çocuklarımızı bırakmamız sorun oluyor, kreşlerimiz yok servisle gidip gelme durumlarımız söz konusu değil, herkes nerede çalışırsa çalışsın kendi imkanları ile gidip gelmek zorunda kalıyor. Bizde toplu sözleşme sürecine giderken bu isteklerimizin tamamını içeren olmazsa olmaz taleplerimizi hem basınla paylaşmak istedik hem burada bizi dinleyen halkla paylaşmak istedik aynı zamanda da çalışan meslektaşlarımızla paylaşarak örgütlü mücadelemizin ne amaca hizmet ettiğini, nereye varmak istediğimizi insanlara anlatmak istedik onun için buradayız" ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi TIP Fakültesi poliklinikleri önünde basın açıklamasında bulunan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, "Olmazsa olmaz tüm emekçileri ilgilendiren temel taleplerimiz şunlardır:

1. Grevli toplu sözleşmeli, özgür pazarlık hakkı içeren sendika yasası çıkarılsın,

2. OECD ortalamasında kadrolu güvenceli personel istihdam edilerek, sözleşmeli tüm

çalışanlar 657 4/a kapsamına alınsın. 3. Performans, ek ödeme, taban, teşvik, ilave zam değil, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret verilsin.

4. Son TS’de ilave ek zam olarak verilen emekliliğe ve emeklilere yansıtılmayan ve emekliliği daha da hayal hale getiren uygulamaya son verilerek ilave ek zammın emekliliğe ve tüm kamu emeklilerine yansıtılması, 5. Vergide adalet sağlansın. Emekçilerden alınan vergi % 10’da sabitlensin

6. Çalışma yaşamının demokratikleşmesinin ilk adımı olarak idarecilerin atanması yönteminden vazgeçilsin. Liyakati uygun olanların aday olacağı ve yöneticilik yapacağı emekçilerin oylarıyla bir ya da iki yıllığına seçimle belirlensin. 7. Muayene, tedavide ve ilaçta” ifadelerine yer verildi.