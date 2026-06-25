Başkan Ümit Özdağ, 'NATO Zirvesi nasıl geçerse geçsin, Kayseri'de pastırma fiyatı düşecek mi?'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir dizi programa katılmak üzere Kayseri’ye geldi. Cumhuriyet Meydanı’nda esnaf ziyaretinde bulunan ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Özdağ, ziyaretlerinin ilk gününde Cumhuriyet Meydanına geldiklerini belirtti. Gerçekleşecek olan NATO Zirvesi sonucunda Kayseri’deki sucuk ve pastırma fiyatlarının düşüp düşmeyeceği ve alım gücünün artıp artmayacağı noktasında açıklamlarda bulunan Başkan Özdağ, “Kayseri'de 3 günlük bir ziyaret için bulunuyoruz ve ziyaretimizin ilk gününde Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'na gelmek adeta siyasi ve sosyal bir zorunluluk. Çünkü Kayseri'nin kalbi burada atıyor. Biz de doktor nasıl hastayı kalpten muayeneye başlarsa elimizi kalbe koymak için buraya geldik ve vatandaşla, esnaflarımızla sohbet ediyoruz. Onların dertlerini dinliyoruz. Çok dertliler. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi vatandaş da dertli, esnaf da dertli. Esnaf, vatandaşın alım gücü kalmadığı için işlerinin geçen seneye göre yüzde 50 düştüğünü söylüyor. Bu bizi şaşırtmıyor, çünkü Türkiye'nin her yerinde durum aynı ve hemen hemen her sektörde aynı. Öbür taraftan emekli yurttaşlarımız oturmuşlardı, onlarla sohbet ettik. Türkiye'de 16 milyon 700 bin emekli, dul ve yetim var. Bunların çok büyük bir kısmı 20 bin lira ve altında alıyor. Bununla geçinmek mümkün değil. Enflasyon karşısında bu verilen para hızla eriyor zaten. Yani bugün 20 bin liranın satın alma değeri 17 bin liraya düşmüş durumda. Bir kilo pastırmaya bakıyorsunuz, 2 bin lira minimum, 3 bin liraya, 3 bin 250 liraya kadar çıkıyor. Yani bir emekli evine bir kilo pastırma götüremez. Bu ekonomik buhranın ortadan kalkması için güven ikliminin tesis olması lazım. Güven iklimi ise bir, kurumsal aklı gerektirir; iki, hukuku gerektirir. Bugün ne yazık ki hukukun düşman ceza hukukuna dönüştüğünü görüyoruz ve kurumsal akıl ortadan kalkmış, Devlet Planlama Teşkilatı kapatılmış, günübirlik kararlarla ekonominin yönetilemediği bir süreç Türkiye'yi her geçen gün daha ağır bir buhrana sürüklüyor. Şimdi gündemde ne var? NATO Zirvesi. NATO Zirvesi nasıl geçerse geçsin, burada sucuk fiyatı, pastırma fiyatı düşecek mi? NATO Zirvesi'nden sonra emeklilerimizin almış olduğu maaşlar veya alım gücü artacak mi? Enflasyon düşecek mi? Vatandaşı bu ilgilendiriyor. Vatandaş açlıkla sınanıyor, işin özü bu. Kayseri'de de Kayseri'nin meydanında vatandaştan açlıkla sınandığını duyuyoruz, dinliyoruz” şeklinde konuştu.