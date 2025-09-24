Başkan Uslular: 'Odamızda meslektaşlarımıza uygun fiyatlarla e-imza ile ilgili işlemler yapılıyor'

Kayseri SMMMO Başkanı Adnan Uslular Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Mali Gündem" programına katılarak, moderatör Fatih Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

Kayseri Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Adnan Uslular, E-imza'nın artık olmazsa olmaz hale geldiğini belirterek, "O kadar çok faaliyetlerimiz oldu ki, en son geçen hafta cumartesi günü Ticaret Sicil Müdürümüz Sinan Altındiş ile "Ticari Sicil İşlemlerinde Özellikli Konular" eğitim seminerini yaptık. Burada en önemli, can alıcı konumuz pay defteri ve genel kurul defterinin 1.1.2026'dan itibaren elektronik ortamda tutulacağıydı. Aslında çıkarken yönetim kurulu defterinin de aynı şekilde olması planlanıyordu ama yönetim kurulu karar defterlerini fiziki olarak tutmaya devam edeceğiz. Danışma meclisimizi aktif hale getirdik. Her yıl sadece danışma meclisi, meslektaşlarımın da bildiği gibi, sadece defter tasdik ücreti, işte dijital dönüşüm bedeli nedir, aralık ayında bağımlıların ücreti skalalarıyla ilgili toplanırdı. Ama bu dönem daha spesifik bir yapıyla danışma meclisimizi, sayısı 80-100’lerde olan sayıyı 30 kişiye çekerek daha aktif hale getireceğiz. Mesleğimizin, meslektaşlarımızın sorunlarını uzatmadan, periyodik toplantılar yaparak daha aktif hale getirerek bu danışma meclisini kullanacağız. Odamızda meslektaşlarımıza ve mükelleflerimize uygun fiyatlarla e-imza ile ilgili şu anda işlemler yapılıyor. Kayseri'deki en ucuz e-imza, bizim meslektaşımıza ve gelen tüm mükelleflere veriliyor. Artık biliyorsunuz, e-imza olmazsa olmaz hale geldi. Her yerde, bütün yazışmalar; kamuda olsun, özel sektör arasında olsun, yazışmalar e-imza ile yapılıyor. Bu nedenle, e-imzanın odamız tarafından meslektaşlarımıza daha uygun fiyatla verildiğini bir kez daha hatırlatayım" şeklinde konuştu