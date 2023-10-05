Başkan Üzüm: 'Hep yeni, hep ileri' diyerek kuşkusuz eser ve hizmet politikamızı da bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm 7 Ekim 2023 tarihinde 'Türkiye Yüzyılı İçin Hep Yeni Hep İleri' mottosuyla yapılacak olan 4. Olağanüstü Büyük Kongresi öncesi basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Başkan Üzüm Hep yeni, hep ileri' diyerek kuşkusuz eser ve hizmet politikamızı da bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef istikametinde önümüzdeki yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacağız dedi.

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  • 05.10.2023 11:52
  • Güncelleme: 05.10.2023 13:58
Başkan Üzüm: 'Hep yeni, hep ileri' diyerek kuşkusuz eser ve hizmet politikamızı da bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm; 7 Ekim 2023 tarihinde ’Türkiye Yüzyılı İçin Hep Yeni Hep İleri’ mottosuyla yapılacak olan 4. Olağanüstü Büyük Kongresi öncesi basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Başkan Üzüm; "Hep yeni, hep ileri’ diyerek kuşkusuz eser ve hizmet politikamızı da bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef istikametinde önümüzdeki yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacağız" dedi.

AK Parti İl Binası’nda düzenlediği basın toplantısında Üzüm, il yönetimini tanıttı. Ardından konuşan Başkan Üzüm, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana ’Hep yeni, hep ileri’ diyerek millete hizmet ettiğini aktararak; "14 Ağustos 2001’de Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ’Aydınlığa açık, karanlığa kapalı’ şiarıyla kurulan AK Partimiz 3 Kasım 2002den bu yana girdiği her seçimde milletimizin derin teveccühüne mazhar olmuştur. Partimiz, kendisine gösterilen bu güveni karşılıksız bırakmayarak eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma, turizmden tarıma kısacası her alanda Türkiye’ye sayısız eser ve hizmet kazandırmıştır. 2 yıllık siyasi tarihinin istisnasız her gününü millete hizmet yolunda harcayan AK Parti bu güne kadar birçok sınavdan geçmiş, tarihte benzerine pek rastlanmayan badireler atlatmıştır. Bu badirelere karşı her defasında milli iradeye koşmuş, sandıktan başka iktidar yolu tanımamıştır. Yaklaşık çeyrek asırdır 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplam 17 kez milletimizin huzuruna çıkıp, tümünden zaferle ayrılan partimizin bu başarılarının arkasında yatan en önemli unsurlarından bir diğeri ise dinamik kalmayı başarmasıdır. AK Parti yellendikçe güçlenen bir dava hareketi olmuştur. Nice başarılar ve seçim zaferine rağmen bizler her defasında kan tazelemeyi kendimize bir vazife olarak biliyoruz. Değişimi dilinden düşürmeyenlerin ise koltuklarından nasıl sıkı sıkıya sarıldıklarına, karanlıkta ıslık çalarcasına sorumluluk almadan nasıl birbirlerini suçladıklarına hep birlikte şahit oluyoruz. Bununla beraber bazı siyasi partilerin kongrelerinde hakim olan kaos ve kargaşayı endişeyle takip ediyoruz. Tüm süreç içerisinde yaşananlar; kişisel hırslarını demokrasinin önüne koyanların, milletimizin menfaatine yönelik herhangi bir politika üretemeyeceklerini kanıtlamaktadır. Değişime direnen, bugün sergiledikleri etik dışı siyasetle bize demokrasi dersi vermeye çalışan zihniyete karşı AK Dava’nın birer neferleri olan bizler, eski-yeni ayrımı yapmaksızın her zaman en ön saflarda milletimize hizmet etmekteyiz. 22 yıldır değişen ve yenilenen dinamik kadrolarla cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını ’Türki Yüzyılı’ olarak taçlandırmakta kararlıyız. Genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durarak yenilikçi bakış açımıza daima üreten ve gelişen bir misyon ortaya koymakta ısrarcıyız. Bu kongre sürecimiz de tamamen bu yaklaşıma hizmet etmektedir. ’Hep yeni, hep ileri’ diyerek kuşkusuz eser ve hizmet politikamızı da bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef istikametinde önümüzdeki yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacağız. Kongremizle birlikte milletimizin huzuruna her zaman olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacağız. Böylelikle cumhuriyetimizin yüz akı, Türkiye’nin ortak aklı AK Partimizin geleceğe emin adımlarla ilerlemesini sağlayacağız. 7 Ekim cumartesi günü saat 10.00’da Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştireceğimiz 4. Olağanüstü Büyük Kongremizin partimiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Fatih Üzüm; olağanüstü kongreye Kayseri’den 22 delege ile katılacaklarını da sözlerine ekledi.

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İHA

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