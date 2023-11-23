Başkan Üzüm'den Değişim Sinyali

AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, 31 Mart Yerel seçimleriyle ilgili olarak, 'Eski belediye başkanlarımızın hizmetleri, başkan olmasa dahi devam edecek' diyerek Kayseri'de yaşanacak değişimin sinyallerini verdi.

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  • 23.11.2023 09:26
  • Güncelleme: 23.11.2023 10:42
Başkan Üzüm'den Değişim Sinyali
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti’de, 31 Martta yapılacak olan mahalli idareler seçimi için aday adaylık başvuruları devam ediyor. Süreç hakkında değerlendirmelerde bulunan AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, “Belediye başkanı olmak için müracaat eden ve kendisini bu yeterlilikte gören, bu davaya liyakatini belli eden bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Eğer ki değişiklikler olacaksa, bu durumun mevcut belediye başkanlarımızın durumlarından kaynaklı olmadığını belirtiyoruz. Bu döneme kadar hizmet etmiş bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ederim. Hiçbiri ismimize leke sürmedi, bütün belediye başkanlarımız görevlerini liyakatiyle, temiz bir şekilde yaptılar. Bundan sonraki süreçte, değişim olduğunda eğer ki eski belediye başkanlarımızın hizmetleri belediye başkanı olmasa dahi devam edecek” dedi.
Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) 31 Martta yapılacak olan mahalli idareler seçimleri için aday adaylık başvuruları devam ediyor. Başvurular, saat 19.00’a kadar alınmaya devam edecek.

Başvuru süreçlerindeki yoğunluğun devam ettiğini ve süreci ‘demokrasi şöleni’ olarak adlandıran AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, “Başvurmak hem medeni bir cesaret hem de tavır ortaya koymaktır. Belediye başkanı olmak için müracaat eden ve kendisini bu yeterlilikte gören, bu davaya liyakatini belli eden bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Saat 19.00’da başvuru süreleri doluyor ancak sistemdeki gecikmeler de hesaba katılırsa yarın sabah sonuçlar netleşecektir” şeklinde konuştu.

‘ESKİ BAŞKANLARIMIZIN HİZMETLERİ BAŞKAN OLMASA DAHİ DEVAM EDECEK’

Parti milletvekillerinin, genel merkez ve il başkanlıkları birliğiyle masaya oturularak karara varılacağını söyleyen Başkan Üzüm, “Eğer ki değişiklikler olacaksa, bu durumun mevcut belediye başkanlarımızın durumlarından kaynaklı olmadığını belirtiyoruz. Bu değişiklik, mevcut ilçeye daha fazla katkı sağlayabilmek ve dokunuşu daha azla hissettirebilmek içindir. Bu döneme kadar hizmet etmiş bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ederim. Hiçbiri ismimize leke sürmedi, biliyorsunuz ki Kayseri’de 17 belediyemiz var. Bütün belediye başkanlarımız görevlerini liyakatiyle, temiz bir şekilde yaptılar. Bundan sonraki süreçte, muhtemel bir değişimde eski belediye başkanlarımızın hizmetleri belediye başkanı olmasa dahi devam edecek ve yeni belediye başkanlarımız da ailemize hızlı bir şekilde uyum sağlayacak” diye konuştu.

Haber Merkezi

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