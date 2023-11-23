Başkan Yalçın: '100. yılın öğretmenlerini yürekten kutluyorum'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

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  • 23.11.2023 11:44
  • Güncelleme: 23.11.2023 12:55
Başkan Yalçın: '100. yılın öğretmenlerini yürekten kutluyorum'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Öğretmenliğin ayrıcalıklı bir meslek olduğunu belirten Başkan Yalçın, Cumhuriyetin 100. Yılında görev yapmanın da ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğuna dikkat çekti. Başkan Yalçın mesajında öğretmenlerin, bireylere yol gösteren birer rehber olduğunu vurgulayarak, “Öğretmenlik ayrıcalıklı bir meslektir. Bu mesleğe sahip olanların emeklerine, çaba ve gayretlerine karşılık biz ne yapsak azdır. Bu nedenle her gün öğretmenler günü olsa bile öğretmenlerimizin hakkını yerine getirmiş olamayız. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Ahirete göçenlere rahmet, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşadığımız şu dönemde bu kutsal görevi yerine getirerek hepimize rol model olan öğretmenlerimize sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
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